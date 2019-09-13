Аксенов и Жириновский отказываются от мандатов в парламенте Крыма - избирком

13.09.19 12:01

© РИА Новости. Алексей Дружинин

13 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава Крыма Сергей Аксенов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский подготовили заявления об отказе от мест в Государственном совете республики, сообщил в пятницу агентству "Интерфакс-Юг" председатель региональной избирательной комиссии Михаил Малышев.

"Насколько я знаю, Сергей Валерьевич Аксенов уже написал такое заявление. Как только оно поступит - будет обработано и рассмотрено. И, насколько мне известно, есть (заявление - ИФ) и от Жириновского", - сказал он.

Аксенов на выборах в парламент Крыма возглавлял партийный список регионального отделения "Единой России", Жириновский - лидер списка ЛДПР. Их мандаты будут переданы следующим в списках кандидатам.

В Крыму в воскресенье прошли выборы Государственного совета второго созыва, явка составила 33,2%. "Единая Россия" получила 60 мандатов, ЛДПР - 10, КПРФ - пять.

Предыдущий депутатский корпус был избран через полгода после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. В созыве были представлены две партии: "Единая Россия" (70 мандатов) и ЛДПР (5 мандатов).