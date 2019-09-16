Два авиарейса из Москвы не смогли сесть в Новокузнецке и перенаправлены в Новосибирск из-за тумана

16.09.19 07:11

© РИА Новости. Руслан Кривобок

16 сентября. Interfax-Russia.ru - Два рейса из Москвы до Новокузнецка направлены в новосибирское Толмачево из-за тумана, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в справочной аэропорта им.Б.Волынова в понедельник.

Рейс S7-810 из Домодедова и SU-1459 из Шереметьева не смогли приземлиться в Новокузнецке и были направлены в Новосибирск.

Ожидается, что оба рейса прибудут в Новокузнецк до 13 часов (9:00 мск).