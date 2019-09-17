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17.09.19 11:03
Парламент Крыма не поддержал идею двойного названия республики
"Я противник этих идей, у нас в Крыму есть, чем заниматься. Мы эти слова - республика Крым - выстрадали, они нам не просто дались, крымчане за это боролись долгие годы", - сказал он.
Предложение вернуть историческое название Константинов назвал популизмом и "очень вредной штукой". Кроме того, по его мнению, весь мир знает полуостров именно как Крым, поэтому что-либо менять или дополнять нецелесообразно.
"Пока я спикер, этого (рассмотрения вопроса парламентом - ИФ) не будет", - заключил Константинов, кандидатура которого выдвинута "Единой Россией" на пост председателя избранного парламента второго созыва.
Об инициативе греков ввести второе название республики сообщил 16 сентября вице-премьер Крыма - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов. Предложение он назвал интересным и значимым, предложив общественности обсудить его перед рассмотрением в Госсовете.
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