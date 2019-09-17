Парламент Крыма не поддержал идею двойного названия республики

17.09.19 11:03

© РИА Новости. Алексей Ничукин

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Идея ввести второе название Крыма - Таврида - является популизмом, заявил во вторник журналистам председатель регионального отделения партии "Единая Россия", спикер парламента республики первого созыва Владимир Константинов.

"Я противник этих идей, у нас в Крыму есть, чем заниматься. Мы эти слова - республика Крым - выстрадали, они нам не просто дались, крымчане за это боролись долгие годы", - сказал он.

Предложение вернуть историческое название Константинов назвал популизмом и "очень вредной штукой". Кроме того, по его мнению, весь мир знает полуостров именно как Крым, поэтому что-либо менять или дополнять нецелесообразно.

"Пока я спикер, этого (рассмотрения вопроса парламентом - ИФ) не будет", - заключил Константинов, кандидатура которого выдвинута "Единой Россией" на пост председателя избранного парламента второго созыва.

Об инициативе греков ввести второе название республики сообщил 16 сентября вице-премьер Крыма - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов. Предложение он назвал интересным и значимым, предложив общественности обсудить его перед рассмотрением в Госсовете.