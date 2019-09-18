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18.09.19 08:24
Надбавку к пенсии в 3 тыс. рублей получат потерявшие детей при теракте в школе Беслана
"В связи с обращением родителей детей, погибших в результате террористического акта 1-3 сентября 2004 года в Беслане, с просьбой установить ежемесячную надбавку к пенсии в размере 3 тыс. рублей за каждого погибшего ребенка, подготовлен проект постановления правительства республики", - сказал Хубаев.
Он пояснил, что пенсии по старости получают 79 родителей, чьи дети погибли от рук террористов в бесланской школе, и на выплаты в 2020 году потребуется 5 млн 400 тысяч рублей.
"Данная мера поддержки носит заявительный характер, так как не закреплена в федеральном законодательстве, а является средством социальной поддержки со стороны правительства Северной Осетии", - отметил министр.
Как поясняется на официальном сайте главы и правительства Северной Осетии, планируется начать доплаты с 1 января 2020 года после того, как данная инициатива пройдет все необходимые процедуры согласования.
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