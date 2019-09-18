Надбавку к пенсии в 3 тыс. рублей получат потерявшие детей при теракте в школе Беслана

18.09.19 08:24

© РИА Новости. Антон Подгайко

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Потерявшие детей в результате террористического акта в Беслане могут получить ежемесячную надбавку к пенсии, сообщил министр труда и социального развития Северной Осетии Борис Хубаев на заседании правительства.

"В связи с обращением родителей детей, погибших в результате террористического акта 1-3 сентября 2004 года в Беслане, с просьбой установить ежемесячную надбавку к пенсии в размере 3 тыс. рублей за каждого погибшего ребенка, подготовлен проект постановления правительства республики", - сказал Хубаев.

Он пояснил, что пенсии по старости получают 79 родителей, чьи дети погибли от рук террористов в бесланской школе, и на выплаты в 2020 году потребуется 5 млн 400 тысяч рублей.

"Данная мера поддержки носит заявительный характер, так как не закреплена в федеральном законодательстве, а является средством социальной поддержки со стороны правительства Северной Осетии", - отметил министр.

Как поясняется на официальном сайте главы и правительства Северной Осетии, планируется начать доплаты с 1 января 2020 года после того, как данная инициатива пройдет все необходимые процедуры согласования.