"Шереметьево" запустило третью взлетно-посадочную полосу

19.09.19 16:47

© РИА Новости. Евгений Одиноков

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Третья взлетно-посадочная полоса аэропорта "Шереметьево" (ВПП-3) запущена в эксплуатацию: в четверг она примет первый рейс "Аэрофлота" из Санкт-Петербурга, передал корреспондент "Интерфакса".

Сейчас "Шереметьево" может обеспечивать 65 взлетно-посадочных операций (ВПО) в час. При этом, по данным сайта "Шереметьево", существующие две полосы взаимозависимы и не могут использоваться одновременно. Введение в строй ВПП-3 повысит максимальное количество ВПО до 90 в час.

ВПП-3 "Шереметьево" строилась с 2009 года. До 2015 г. генподрядчиком был "Инжтрансстрой", на тот момент входивший в "Базовый элемент" Олега Дерипаски и впоследствии обанкротившийся. После по решению правительства им стала "Трансстроймеханизация" (входит в группу "Мостотрест", основной владелец которой - Аркадий Ротенберг). По некоторым оценкам, возведение полосы обошлось в более 55 млрд руб.

Открытие ВПП-3 в последние несколько лет неоднократно переносилось, при этом профильные чиновники ссылались на разные причины: от проблем с подрядчиком и дефицита бюджетных средств до сложностей с выкупом земель и переносом газо- и нефтепроводов с места стройки.

В декабре гендиректор АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, оператор аэропорта) Михаил Василенко анонсировал открытие ВПП-3 в апреле текущего года. Позднее замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик заявлял, что ведомство рассчитывает на готовность объекта к июню. В апреле в Росавиации заявили, что комплекс новой ВПП готов более чем на 90%, а полностью его доделают к 1 июля 2019 года.

В начале июля источник "Интерфакса" в Росавиации говорил, что ВПП-3 должны открыть к 1 сентября 2019 года. Заминку он объяснял необходимостью получить разрешительные документы для использования полосы. Позднее в аэропорту заявили, что открытие третьей ВПП в "Шереметьево" отложили до конца сентября.