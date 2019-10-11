Ж/д Крыма с открытием моста ждет постепенного роста грузопотока до 26 млн т в год

11.10.19 08:17

© РИА Новости. Дмитрий Горностаев

11 октября. Interfax-Russia.ru - ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД, Симферополь) с открытием железнодорожной части моста через Керченский пролив ожидает постепенного роста грузопотока с 3 млн до 25-26 млн тонн в год, говорится в ведомственном издании Минтранса России (его Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) контролирует ФГУП "КЖД").

"В связи с первоочередным введением в эксплуатацию автомобильного мостового перехода через Керченский пролив в мае 2018 года и временным усилением конкуренции со стороны автоперевозчиков объем грузовых перевозок железнодорожным транспортом в 2019 году был спрогнозирован в размере 2,6 млн тонн, или 69% (-1,2 млн тонн) к уровню 2018 года. А пассажирские перевозки, напротив, должны увеличиться до 3,6 млн человек и составить 116% (+0,5 млн пассажиров) по сравнению с прошлым годом. Впрочем, в КЖД настроены куда более оптимистично. Специалисты планируют постепенно нарастить объем перевозок до 65 пар поездов, что соответствует 25-26 млн тонн грузов и 15-16 млн пассажиров в год", - отмечается в материале.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли в мае 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Пассажирские поезда, как ожидается, пойдут по ж/д части моста в декабре 2019 года.

Грузовые поезда запустят позже, в июне 2020 года. Такое решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить памятник археологии - античную усадьбу, обнаруженную на этапе подготовки территории к строительству.

Стоимость Крымского моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.