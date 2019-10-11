|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
11.10.19 12:45
Суд на Кубани назначил разбирательство по иску Дерипаски к трем англоязычным изданиям на 25 октября
"Завершить подготовку к судебному разбирательству, назначить судебное разбирательство на 25 октября", - сообщил судья в ходе предварительного заседания.
Ответчики по исковому заявлению в суд не явились.
На судебном заседании адвокат бизнесмена Алексей Мельников сообщил, что иск основан, в частности, на том факте, что управление США по контролю за иностранными активами наложило на истца ограничительные меры и включило его в секционный список запрещенных лиц.
"Мой доверитель обратился в суд США с иском о признании данных действий незаконным. Данная организация сослалась на публикации СМИ, раскрыв основания, которые повлекли включение его в санкционный список. В частности, там были те публикации, которые сейчас здесь оспариваются. Это статья Telegraph "Связанный с политикой олигарх заказал убийство банкира". Также среди оспариваемых - публикация Nation под заголовком "Кремлевские связи Маккейна". Во всех них идет речь о недобросовестности Олега Владимировича (Дерипаски - ИФ), о нарушении им закона, бизнес-этики. Мы считаем, что они являются порочащими", - сказал адвокат.
По словам адвоката, в публикациях указанных СМИ сообщается о действиях Дерипаски в деловой жизни, что нанесло ему серьезный ущерб.
"В публикации издания Nation говорится о том, что в Черногории приобретался некий алюминиевый завод. Этот завод приобретался с некими геополитическими целями. Мы считаем, что эти публикации нанесли серьезнейший ущерб моему доверителю. В частности, стоимость его акций после внесения в санкционный список упала наполовину, и он вынужден был отказаться от контроля в некоторых компаниях, в противном случае этим компаниям грозило банкротство", - заявил адвокат.
Позже журналистам Мельников сообщил, что в одной из публикаций сообщается о том, что якобы президент РФ Владимир Путин указал Дерипаске купить данный алюминиевый завод для создания некого плацдарма в Средиземноморье. Вместе с тем, по словам адвоката, эта сделка носила исключительно экономический характер.
"Проходила длительная техническая экспертиза, было подсчитано какой эффект для предприятий "Русала" она (сделка - ИФ) окажет, если будет еще предприятие в средиземноморье. Это прямо опровергает политическую подоплеку сделки. Более того, она оказалась не очень удачной по причинам, связанным с черногорской стороной или по причине фона, создаваемого конкурентами", - отметил он.
Адвокат также сообщил, что все издания были уведомлены о процессе.
"Мы рассчитываем, что им есть что сказать, и они явятся (на судебное заседание - ИФ)", - сказал Мельников.
Дерипаска в сентябре этого года обратился в суд с иском о защите деловой репутации к издателям Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC.
Российский бизнесмен хочет добиться в суде опровержения фактов, изложенных в статьях изданий The Times, The Telegraph и The Nation, на основании которых, по его мнению, в отношении него Минфином США были введены персональные санкции.
"В марте 2019 года Дерипаска подал иск против министерства финансов США, в котором оспаривает наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин, по сути, ссылается только на три газетные статьи, которые были опубликованы в зарубежных СМИ более 10 лет назад. Под видом установленных фактов в этих статьях излагаются голословные обвинения в адрес Дерипаски, сделанные его конкурентами, а также слухи и домыслы. Эти обвинения никогда не были подтверждены в суде и не соответствуют действительности", - сказала "Интерфаксу" пресс-представитель Дерипаски.
По ее словам, действующий процессуальный закон предусматривает право российского гражданина защищать свою деловую репутацию в правовом споре с зарубежными СМИ в российском суде по месту своего жительства. В связи с этим иск против изданий The Nation, The Telegraph и The Times был подан в Арбитражный суд Краснодарского края.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket