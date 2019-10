Суд на Кубани назначил разбирательство по иску Дерипаски к трем англоязычным изданиям на 25 октября

11.10.19 12:45

11 октября. Interfax-Russia.ru - Судебное разбирательство по иску бизнесмена Олега Дерипаски к трем англоязычным изданиям The Times, The Telegraph и The Nation о защите деловой репутации назначено на 25 октября, передает корреспондент "Интерфакса" из зала Арбитражного суда Краснодарского края.

"Завершить подготовку к судебному разбирательству, назначить судебное разбирательство на 25 октября", - сообщил судья в ходе предварительного заседания.

Ответчики по исковому заявлению в суд не явились.

На судебном заседании адвокат бизнесмена Алексей Мельников сообщил, что иск основан, в частности, на том факте, что управление США по контролю за иностранными активами наложило на истца ограничительные меры и включило его в секционный список запрещенных лиц.

"Мой доверитель обратился в суд США с иском о признании данных действий незаконным. Данная организация сослалась на публикации СМИ, раскрыв основания, которые повлекли включение его в санкционный список. В частности, там были те публикации, которые сейчас здесь оспариваются. Это статья Telegraph "Связанный с политикой олигарх заказал убийство банкира". Также среди оспариваемых - публикация Nation под заголовком "Кремлевские связи Маккейна". Во всех них идет речь о недобросовестности Олега Владимировича (Дерипаски - ИФ), о нарушении им закона, бизнес-этики. Мы считаем, что они являются порочащими", - сказал адвокат.

По словам адвоката, в публикациях указанных СМИ сообщается о действиях Дерипаски в деловой жизни, что нанесло ему серьезный ущерб.

"В публикации издания Nation говорится о том, что в Черногории приобретался некий алюминиевый завод. Этот завод приобретался с некими геополитическими целями. Мы считаем, что эти публикации нанесли серьезнейший ущерб моему доверителю. В частности, стоимость его акций после внесения в санкционный список упала наполовину, и он вынужден был отказаться от контроля в некоторых компаниях, в противном случае этим компаниям грозило банкротство", - заявил адвокат.

Позже журналистам Мельников сообщил, что в одной из публикаций сообщается о том, что якобы президент РФ Владимир Путин указал Дерипаске купить данный алюминиевый завод для создания некого плацдарма в Средиземноморье. Вместе с тем, по словам адвоката, эта сделка носила исключительно экономический характер.

"Проходила длительная техническая экспертиза, было подсчитано какой эффект для предприятий "Русала" она (сделка - ИФ) окажет, если будет еще предприятие в средиземноморье. Это прямо опровергает политическую подоплеку сделки. Более того, она оказалась не очень удачной по причинам, связанным с черногорской стороной или по причине фона, создаваемого конкурентами", - отметил он.

Адвокат также сообщил, что все издания были уведомлены о процессе.

"Мы рассчитываем, что им есть что сказать, и они явятся (на судебное заседание - ИФ)", - сказал Мельников.

Дерипаска в сентябре этого года обратился в суд с иском о защите деловой репутации к издателям Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC.

Российский бизнесмен хочет добиться в суде опровержения фактов, изложенных в статьях изданий The Times, The Telegraph и The Nation, на основании которых, по его мнению, в отношении него Минфином США были введены персональные санкции.

"В марте 2019 года Дерипаска подал иск против министерства финансов США, в котором оспаривает наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин, по сути, ссылается только на три газетные статьи, которые были опубликованы в зарубежных СМИ более 10 лет назад. Под видом установленных фактов в этих статьях излагаются голословные обвинения в адрес Дерипаски, сделанные его конкурентами, а также слухи и домыслы. Эти обвинения никогда не были подтверждены в суде и не соответствуют действительности", - сказала "Интерфаксу" пресс-представитель Дерипаски.

По ее словам, действующий процессуальный закон предусматривает право российского гражданина защищать свою деловую репутацию в правовом споре с зарубежными СМИ в российском суде по месту своего жительства. В связи с этим иск против изданий The Nation, The Telegraph и The Times был подан в Арбитражный суд Краснодарского края.