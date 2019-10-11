Более 1,5 тыс. населенных пунктов в ЮФО и СКФО подключат к интернету до 2022г

11.10.19 15:19

© РИА Новости. Руслан Кривобок

11 октября. Interfax-Russia.ru - ПАО "Ростелеком" до конца 2021 года планирует обеспечить бесплатным доступом в интернет более 1,5 тыс. населенных пунктов в ЮФО и СКФО в рамках реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН), сообщает пресс-служба Краснодарского филиала компании.

Соответствующий протокол был подписан на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2019 в Сочи президентом компании Михаилом Осеевским и начальником Южного главного управления Центрального банка РФ Евгением Эберенцем.

"Работы (по подключению к интернету - ИФ) во многих регионах уже завершены или завершатся к концу текущего года. Важно, что доступ в интернет по этой программе предоставляется бесплатно", - отметил Осеевский, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В соответствии с договоренностями планируется расширить доступ к финансовым услугам через интернет с помощью программы УЦН. Жители отдаленных населенных пунктов юга в перспективе смогут удаленно открывать и закрывать счета, проводить коммунальные, коммерческие и социальные платежи, оформлять страховые документы и многое другое.

Другим инструментом повышения доступности финансовых услуг является удаленная идентификация на основе биометрических данных клиента, которые будут вноситься в единую биометрическую систему компании.

В настоящее время точками беспроводного доступа в интернет обеспечено уже почти 900 поселков юга России численностью от 250 до 500 жителей. Для реализации программы проложено около 11 тыс. км оптики.

Макрорегиональный филиал "Юг" ПАО "Ростелеком" ("Ростелеком-Юг") - структурное подразделение ПАО "Ростелеком", которое действует на территории Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов.

"Ростелеком-Юг" создан в апреле 2011 года на базе ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ" после присоединения этих компаний к ПАО "Ростелеком", в настоящее время объединяет 10 региональных филиалов: Астраханский, Волгоградский, Дагестанский, Ингушский, Кабардино-Балкарский, Калмыцкий, Краснодарский, Ростовский, Северо-Осетинский, Ставропольский.