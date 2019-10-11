Кузнецова требует ужесточить наказание за убийство детей после трагедии в Саратове

11.10.19 15:36

© РИА Новости. Максим Блинов

11 октября. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на фоне убийства девятилетней девочки в Саратове высказалась за более серьезное наказание для убийц несовершеннолетних детей.

"Мы требуем ужесточения наказания для таких преступников! Мы уже внесли свои предложения в Государственную Думу, а на днях я просила ускорить принятие соответствующего законопроекта, на что получили положительный ответ", - сказала Кузнецова, которую цитирует в пятницу пресс-служба детского омбудсмена.

По ее мнению, такой шаг должен помочь предотвратить другие подобные преступления. "Я надеюсь на скорейшее принятие этих мер", - сказала Кузнецова.

Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября по дороге в школу. Ее поисками двое суток занимались 3 тыс. горожан. Жители объединялись в группы по микрорайонам и выходили на розыск девочки в близлежащие лесные и дачные массивы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил на расследование дела в регион следователей-криминалистов из Москвы.

Позднее стало известно, что девочку нашли мертвой. По подозрению в ее убийстве задержан 35-летний рецидивист, который признался в преступлении.

Убийство девочки вызвало большой резонанс. Житель Саратова Дамир Видманов опубликовал в соцсетях петицию российским властям с предложением вернуть смертную казнь за подобные преступления. За несколько часов под петицией подписались около 13 тыс. человек. Возврата смертной казни за убийство детей потребовали депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков, изложив свое мнение в соцсетях.

Кузнецова выразила соболезнования родственникам школьницы.