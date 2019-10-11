Новую коммунальную спецтехнику получили 12 муниципалитетов Ставрополья

11.10.19 16:46

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

11 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Ставропольского края в текущем году направили около 100 млн рублей на обновление парка коммунальной техники, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Новые спецмашины - всего 22 единицы - уже заступили на коммунальную вахту в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Грачевском районе, Благодарненском, Георгиевском, Ипатовском, Нефтекумском, Кировском городских округах, Курсавском и Солуно-Дмитриевском сельсоветах Андроповского района, а также в Арзгирском сельсовете", - сказал собеседник агентства.

На эти цели из краевого бюджета было выделено 99,7 млн рублей, еще порядка 5,7 млн рублей добавили муниципалитеты.

Представитель министерства уточнил, что в скором времени в регион поступят еще четыре спецмашины. Таким образом, в нынешнем году коммунальный автопарк края пополнят 26 единиц техники, в числе которых новые уборочные машины - комбинированные, вакуумные, а также экскаваторы-погрузчики, самосвалы и грейдреры.

"Продолжить обновление парка коммунальных машин планируют и в будущем году. В министерстве ЖКХ Ставрополья по заявкам местных властей составили список необходимой техники. В частности, автопарк планируют пополнить Александровский, Буденновский, Туркменский, Степновский районы, Изобильненский, Петровский городские округа. В приоритете - уборочная техника", - пояснили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что масштабное обновление парка коммунальной техники в крае началось в прошлом году. Тогда впервые за 8 лет по поручению губернатора Владимира Владимирова из регионального бюджета на эти цели выделили более 129 млн рублей.

Новые машины получили Ставрополь, Невинномысск, Минераловодский городской округ, станица Боргустанская Предгорного района, Дубовский сельсовет Шпаковского района, курортные города Ессентуки, Железноводск, Пятигорск и Кисловодск.