Фонд Фортума и Роснано начал строительство ветропарков в Ростовской области

14.10.19 12:32

© РИА Новости. Алексей Павлишак

14 октября. Interfax-Russia.ru - "Роснано" и "Фортум" завершили монтаж первой установки в рамках проекта строительства ветропарка в Ростовской области, передал корреспондент "Интерфакса" с площадки.

Речь идёт о начале строительства трёх ВЭС - Каменской, Гуковской и Сулинской - общей мощностью 300 МВт. Всего фонд разместит на них 78 ветроэнергетических установок по 3,8 МВт каждая.

Предполагается, что они начнут выдавать мощность на энергорынок в первой половине 2020 года.

Ранее сообщалось, что объём инвестиций в этот проект составит 70 млрд рублей.

Всего УК "Ветроэнергетика" (управляет совместным Фондом развития ветроэнергетики "Роснано" и "Фортума" - ИФ) планирует до конца 2023 года ввести в эксплуатацию 1,823 ГВт мощностей "зеленой энергетики", отмечается в сообщении компании.

"Роснано" и "дочка" финского Fortum - ПАО "Фортум" создали совместное предприятие весной 2017 года на паритетных началах с капиталом 500 тыс. рублей для инвестиций в строительство электростанций, работающих на основе ветра.