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14.10.19 12:32
Фонд Фортума и Роснано начал строительство ветропарков в Ростовской области
Речь идёт о начале строительства трёх ВЭС - Каменской, Гуковской и Сулинской - общей мощностью 300 МВт. Всего фонд разместит на них 78 ветроэнергетических установок по 3,8 МВт каждая.
Предполагается, что они начнут выдавать мощность на энергорынок в первой половине 2020 года.
Ранее сообщалось, что объём инвестиций в этот проект составит 70 млрд рублей.
Всего УК "Ветроэнергетика" (управляет совместным Фондом развития ветроэнергетики "Роснано" и "Фортума" - ИФ) планирует до конца 2023 года ввести в эксплуатацию 1,823 ГВт мощностей "зеленой энергетики", отмечается в сообщении компании.
"Роснано" и "дочка" финского Fortum - ПАО "Фортум" создали совместное предприятие весной 2017 года на паритетных началах с капиталом 500 тыс. рублей для инвестиций в строительство электростанций, работающих на основе ветра.
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