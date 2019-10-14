Порядка 650 волонтеров примут участие в саммите "Россия-Африка" в Сочи

14.10.19 13:37

© РИА Новости. Максим Богодвид

14 октября. Interfax-Russia.ru - Работать на первом саммите и экономическом форуме "Россия-Африка", который пройдет в Сочи 23-24 октября, будут 650 лучших российских волонтеров, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" ведущий консультант отдела программных мероприятий министерства образования, науки и молодежи администрации Краснодарского края Станислав Айрапетов.

По его словам, с 15 сентября текущего года организаторы мероприятия проводили набор волонтеров, которые будут оказывать помощь участникам саммита и форума.

"На саммите и форуме будут работать порядка 650 волонтеров. Из них 280 человек - из Краснодара, 132 - из Сочи. Остальные - добровольцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Ростова-на-Дону и Армавира", - сказал Айрапетов.

По его словам, все волонтеры саммита и форума владеют английским языком, а многие из них - французским, португальским и арабским.

"Все волонтеры имеют прививки в соответствии с российским календарем. Это одно из условий отбора на саммит и форум "Россия-Африка", - добавил консультант.

Он также сообщил, что волонтеры будут иметь экипировку бордового цвета.

Саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдут в Сочи 23 и 24 октября. Планируется, что участие в мероприятиях примут представители более 50 стран.