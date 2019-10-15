Одобрено строительство 25,6 км магистрального газопровода на юге Крыма

15.10.19 16:48

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15 октября. Interfax-Russia.ru - Строительство участка магистрального газопровода "Ялта- Веселое" протяженностью 25,63 км планируется в Крыму, чтобы газифицировать часть южного берега полуострова, Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение, рассмотрев проект.

"Крымский филиал Главгосэкспертизы России изучил проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство участка магистрального газопровода "Ялта- Форос- Севастополь", который позволит газифицировать населенные пункты Южного берега Крыма. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", - говорится в распространенном во вторник пресс-релизе Главгосэкспертизы.

Началом участка "трубы" станет точка подключения к уже действующему магистральному газопроводу "Бахчисарай-Ялта" в районе плато горы Ай-Петри, конечной точкой - проектируемая автоматизированная газораспределительная станция (АГРС) "Веселое".

"Природный газ высокого давления будет поступать по проектируемому газопроводу на площадку АГРС "Веселое" и после обработки подаваться в газораспределительную сеть для газоснабжения прилегающих населенных пунктов", - сообщает Главгосэкспертиза.

Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств ГУП "Черноморнефтегаз" (Симферополь).

Необходимая для работ сумма и сроки реализации проекта в пресс-релизе не указаны.

Государственное унитарное предприятие республики Крым "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей и на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что строительство 26-километрового высокогорного участка газопровода с перепадами высоты до 1 тыс. метров - от магистрального газопровода "Бахчисарай-Ялта" по плато Ай-Петри со спуском в село Веселое - заморожено в украинскую бытность Крымского полуострова, поскольку тогда не был решен вопрос о прохождении части "трубы" по территории Ялтинского горно-лесного заповедника.