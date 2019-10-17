Алтайские власти требуют от Роскосмоса вывезти упавшие части ракет

17.10.19 14:52

© РИА Новости. Владимир Вяткин

17 октября. Interfax-Russia.ru - Жители Республики Алтай, проживающие в районах падения отделяемых частей ракет-носителей, должны получить возможность прохождения санаторно-курортного лечения, сообщила в четверг пресс-центр правительства региона со ссылкой на главу республики Олега Хорохордина.

"На территории падения отделяющихся частей ракет-носителей до сих пор остаются не вывезенные специалистами Роскосмоса фрагменты. В то же время, согласно договору, заключенному в 2000 году, эти обломки должны вывозиться (...) Этому соглашению уже 19 лет, его необходимо тщательно изучить и подготовить предложения по внесению изменений, в том числе, предусмотреть возможность направления жителей территорий, входящих в зону падения, на санаторно-курортное лечение", - сказал Хорохордин.

По данным пресс-центра, на территории Республики Алтай расположены районы падения отделяемых частей ракет-носителей "Союз", "Протон", запускаемых с космодрома Байконур. Санитарная служба региона с 2011 года проводит мониторинг воздействия ракетно-космической деятельности на окружающую среду и состояние здоровья населения.

"С начала года с космодрома было запущено 11 ракет-носителей. Отобрано и исследовано 45 проб воды, 47 проб почвы, 97 проб овощей, дикорастущих ягод, ореха, грибов на содержание нитратов, солей тяжелых металлов, а также 80 проб дикоросов на радиологические исследования. Все исследованные пробы соответствуют установленным гигиеническим нормам", - говорится в сообщении.

При обследовании пациентов, проживающих вблизи районов падения отделяющихся частей ракет-носителей, ни у одного человека признаков остаточных явлений интоксикации не выявлено. Однако в регионе отмечают рост первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями. При этом власти заявляют, что причина такой ситуации кроется в возможностях ранней диагностики заболеваний, а не влиянии ракетно-космической деятельности.

Хорохордин поручил конкретизировать перечень населенных пунктов, попадающих в ареал районов падения, и подготовить углубленный анализ заболеваемости жителей, проживающих на этих территориях.