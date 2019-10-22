Глава Тувы проверил готовность аэропорта Кызыл к первому международному рейсу

22.10.19 08:25

Фото с сайта правительства Республики Тува

22 октября. Interfax-Russia.ru - Глава Тувы Шолбан Кара-оол провел контрольное совещание по подготовке к приему первого международного авиарейса в аэропорту Кызыла, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Он запланирован правительством республики и монгольской авиакомпанией Hunnu Air ("Хунну Эйр") на 26 октября в качестве технического, то есть позволяющего определить спектр организационных мер, которые следует предпринять для дальнейшей организации авиасообщения через аэропорт Кызыл в соответствии с международными стандартами", - говорится в сообщении правительства региона.

Как отметил Шолбан Кара-оол, несмотря на то, что рейс пробный, с ним в Кызыл прилетит очень представительная делегация, в состав которой войдут члены правительства Монголии.

"Это свидетельствует о высокой заинтересованности монгольской стороны в организации авиасообщения с Тувой. В условиях, когда российские авиаперевозчики пока не проявили должного интереса к открытию аэропорта Кызыл для международных перевозок, инициатива соседей должна быть поддержана всячески", - подчеркнули в правительстве Тувы.

По словам Шолбана Кара-оола, запуск международного авиасообщения с Монголией имеет большое значение и для Тувы - прежде всего, в плане развития экономического и торгового сотрудничества. Для многих жителей республики, особенно приграничных районов, монгольский рынок давно стал постоянным и основным источником доходов. Теперь же, с запуском нового авиамаршрута, появилась возможность поднять такое взаимодействие на качественно новый уровень.