Стороны обжаловали взыскание с Крымского содозавода 13 млн руб. по иску Росприроднадзора на 1,2 млрд

24.10.19 13:15

© РИА Новости. Андрей Старостин

24 октября. Interfax-Russia.ru - Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (Севастополь) рассмотрит жалобу регионального управления Росприроднадзора на решение суда первой инстанции взыскать с ПАО "Крымский содовый завод" (Красноперекопск) 13,12 млн рублей - почти в 100 раз меньше, чем изначально просило ведомство.

Сам химзавод также обжаловал это решение Арбитражного суда Крыма. Апелляционная инстанция рассмотрит обе жалобы в один день.

"Принять апелляционные жалобы межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по республике Крым и Севастополю и ПАО "Крымский содовый завод" на решение Арбитражного суда республики Крым от 17 сентября 2019 года. Назначить судебное заседание на 19 ноября", - говорится в определении суда, которое вынесено на текущей неделе и размещено в картотеке арбитражных дел.

Как сообщалось, межрегиональное управление Росприроднадзора летом 2018 года направило иск в суд о взыскании с химзавода материального ущерба в размере порядка 1,205 млрд рублей, "причиненного недрам, находящимся в собственности РФ, в связи с утратой запасов полезных ископаемых, вызванной самовольным пользованием недрами". Крымский содовый завод не комментировал иск.

В картотеке арбитражных дел в настоящее время опубликован полный текст решения суда первой инстанции.

По информации истца, химзавод продолжал добывать рапу (основные сырье для производства кальцинированной соды) из Сивашского месторождения в заливе Азовского моря, хотя, как отмечает Росприроднадзор, спецразрешение на выполнение работ, связанных с пользованием участком недр, было выдано еще в украинскую бытность Крыма и не соответствовало законодательству РФ.

Истец подчеркивает, что для новых субъектов России - вошедших в состав РФ в марте 2014 года республики Крым и Севастополя - продлевали переходный период: проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, должна была быть приведена в соответствие с законодательством РФ до 1 января 2017 года. По данным Росприроднадзора, Крымский содовый завод не сделал это в срок. Ведомство насчитало более 1,2 млрд рублей ущерба за добычу предприятием около 3,2 млн кубометров рапы с января по конец мая 2017 года и обратилось в суд.

Ответчик с иском Росприроднадзора не согласился. Химзавод заявил, что после вхождения Крыма в состав РФ неоднократно в 2015-2018 годах обращался в различные структуры (в частности, в Минприроды РФ, Роснедра, крымские Минприроды и Минпром) с просьбами помочь переоформить лицензию в соответствии с требованиями законодательства России, "однако по независящим от ответчика причинам" лицензия не предоставлялась до середины августа 2018 года (выдана на основании приказа Роснедр).

По мнению ответчика, он "добросовестно, неоднократно и в соответствии с федеральным законом 2015 года "Об особенностях правового регулирования отношений в сфере пользования недрами в связи с принятием в РФ Республики Крым и образованием в составе РФ новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" предоставлял заявки на предоставление участка недр". Уполномоченный же орган, как отмечает химзавод, "последовательно и неоднократно" отказывал предприятию "в предоставлении участка недр в связи с тем, что Сивашское месторождение расположено на территории двух государств (Украины и РФ), а предоставление прав на недра вне границ РФ невозможно. Разграничение морских пространств Черного и Азовского морей в заливе Сиваш не производилось, что не дает возможности констатировать наличие в нем государственной границы".

Суд поручил проведение экспертизы сотрудникам Центра экологических экспертиз. Они рассчитали среднерыночную стоимость рапы в 2017 году и размер вреда от ее добычи химзаводом.

Эксперты пришли к выводу, что "в результате отсутствия в представленных материалах дела документов, подтверждающих факт причинения вреда, рассчитать размер вреда, причиненного в результате загрязнения, затопления, обводнения, пожаров, истощения, в денежной форме не представляется возможным", а размер вреда, "причиненного самовольным пользованием недрами (рапой) в период с 1 января 2017 года по 28 мая 2017 года составляет 13 млн 119 тыс. 477,07 рубля". Именно такую сумму суд и постановил взыскать.

Химзавод введен в эксплуатацию в 1973 году, является единственным на юго-западе России производителем кальцинированной технической соды (применяется в металлургической, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, электронной промышленности, при производстве стекла, товаров бытового назначения). Завод выпускает также пищевую соду, пищевую соль, песок, щебень, антрацит, известь, бытовую химию. Проектная мощность предприятия составляет 698 тыс. тонн продукции в год.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", основным акционером химзавода является кипрская Dwara Trading Limited (77,4%).