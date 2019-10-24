Власти Астрахани снизили ставки налога на имущество физлиц после массовых жалоб

24.10.19 16:36

© РИА Новости. Нина Зотина

24 октября. Interfax-Russia.ru - Депутаты гордумы Астрахани одобрили снижение налога на имущество физических лиц, сообщает пресс-служба главы региона.

"На сегодняшнем заседании городские депутаты приняли решение снизить имущественный налог. Для домов и квартир ставка составит 0,1% вместо 0,3%, а для коммерческой недвижимости - 0,5% вместо 2%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сниженная ставка будет применяться начиная с 2018 года. Если гражданин уже заплатил налог по прежней ставке, ему следует обратиться в районную налоговую инспекцию для перерасчета, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что массовое недовольство владельцев недвижимости и земельных участков в Астраханской области вызвали полученные счета на оплату налога на имущество, выставленные по повышенным ставкам. Губернатор региона Игорь Бабушкин, получивший множество обращений с жалобами, призвал власти Астрахани и других муниципальных образований снизить налоговое давление на жителей региона.