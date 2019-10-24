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24.10.19 16:36
Власти Астрахани снизили ставки налога на имущество физлиц после массовых жалоб
"На сегодняшнем заседании городские депутаты приняли решение снизить имущественный налог. Для домов и квартир ставка составит 0,1% вместо 0,3%, а для коммерческой недвижимости - 0,5% вместо 2%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сниженная ставка будет применяться начиная с 2018 года. Если гражданин уже заплатил налог по прежней ставке, ему следует обратиться в районную налоговую инспекцию для перерасчета, отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что массовое недовольство владельцев недвижимости и земельных участков в Астраханской области вызвали полученные счета на оплату налога на имущество, выставленные по повышенным ставкам. Губернатор региона Игорь Бабушкин, получивший множество обращений с жалобами, призвал власти Астрахани и других муниципальных образований снизить налоговое давление на жителей региона.
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