Эксплуатация части школы в Кемеровской области приостановлена из-за повышенного уровня радиации

31.10.19 15:42

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

31 октября. Interfax-Russia.ru - Специалисты управления Роспотребнадзора по Кемеровской области обнаружили превышение допустимой концентрации радона в одной из школ города Белово, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

По данным управления, нарушения выявлены в ходе плановой проверки городской общеобразовательной школы №5. В частности, зафиксировано превышение максимальной среднегодовой активности радона (радиоактивного газа - ИФ) в спортивном зале и в кабинете начальных классов.

Отмечается, что "деятельность спортивного зала и кабинета начальных классов №1 с нарушением санитарно-эпидемиологических требований создает угрозу причинения вреда здоровью детей".

Управлением было зафиксировано административное правонарушение по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта).

Беловский городской суд приостановил деятельность спортивного зала и кабинета начальных классов сроком на 30 суток.

Радон - бесцветный инертный газ, радиоактивен. Может представлять опасность для здоровья и жизни.