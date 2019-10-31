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31.10.19 15:42
Эксплуатация части школы в Кемеровской области приостановлена из-за повышенного уровня радиации
По данным управления, нарушения выявлены в ходе плановой проверки городской общеобразовательной школы №5. В частности, зафиксировано превышение максимальной среднегодовой активности радона (радиоактивного газа - ИФ) в спортивном зале и в кабинете начальных классов.
Отмечается, что "деятельность спортивного зала и кабинета начальных классов №1 с нарушением санитарно-эпидемиологических требований создает угрозу причинения вреда здоровью детей".
Управлением было зафиксировано административное правонарушение по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта).
Беловский городской суд приостановил деятельность спортивного зала и кабинета начальных классов сроком на 30 суток.
Радон - бесцветный инертный газ, радиоактивен. Может представлять опасность для здоровья и жизни.
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