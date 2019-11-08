Монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде освободили от строительных лесов

08.11.19 14:58

© РИА Новости. Кирилл Брага

8 ноября. - Главный монумент Мамаева кургана в Волгограде "Родина-мать зовет!" полностью освобожден от строительных лесов после завершения наружных реставрационных работ, сообщил в пятницу журналистам директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев.

"Реставрационные работы по главному монументу вступили в финальную стадию. 100% демонтированы строительные леса. Выполнены работы по реставрации художественного бетона по всей поверхности монумента", - сказал Дементьев.

По его словам, до окончания проекта реставраторам осталось восстановить художественный слой бетона на стилобате, обустроить смотровую площадку и склон вокруг монумента.

"Работы ведутся с опережением. Склон с обратной стороны монументы практически полностью застелен газоном. Срок окончания работ по озеленению и благоустройству - до конца текущего года. Возможно, какие-то небольшие штрихи уйдут на весну. У нас есть абсолютная уверенность, что к майским праздникам все реставрационные работы будут окончены", - отметил Дементьев.

Он также сообщил, что в планах музея - отреставрировать все скульптурные композиции на Мамаевом кургане. Ожидается, что это будет сделано в 2020-2022 годах.

"Объемы финансирования были заявлены при защите концепции в министерстве культуры в августе этого года, но окончательное утверждение будет только после принятия бюджетов на 2020-2022 годы. На трехлетний период сейчас заявляется порядка 2 млрд рублей на работы как по проектированию, так и по капительному ремонту и реставрации объектов на Мамаевом кургане и на панораме "Сталинградская битва"", - сказал Дементьев.

Также в настоящее время прорабатывается вопрос благоустройства склонов кургана.

"Мы работаем над тем, чтобы были выделены средства на подготовку проектной документации. Это достаточно большой проект будет. Территория составляет более 150 гектаров, поэтому здесь необходимы как концептуальные решения того, что будет на склонах, так и выполнение озеленения и благоустройства, чтобы территория была как лесопарковая зона", - сказал Дементьев.

Он добавил, что тематика склонов будет в едином стиле с главным монументом Мамаева кургана. Высотных торговых объектов на этой территории возводиться не будет.

В свою очередь начальник службы технического заказчика ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации министерства культуры РФ" Михаил Васильев сообщил, что реставрационные работы на монументе "Родина-мать зовет!" идут с опережение на два месяца.

"Реставрационные работы, которые были запланированы до конца года, выполнены до конца октября. В общей сложности выполнено уже порядка 80% работ. Осталась внутренняя реставрация. Все работы будут завершены до 30 марта 2020 года", - сказал Васильев.

Заместитель руководителя проектов компании-подрядчика "Главзарубежстрой" Сергей Сирота рассказал, что в ходе работ по реставрации были обнаружены две именные плиты, которые решено оставить и отреставрировать.

"Эти именные плиты были скрыты облицовочным гранитом. На плитах отражены имена авторского и инженерного коллективов, которые занимались строительством монумента. Плиты будут отреставрированы", - сказал Сирота.

По его словам, стилобат не будут облицовывать гранитом. Его оставят в первоначальном виде, как это было задумано главным скульптором Мамаева кургана Евгением Вучетичем. Кроме того, ниже станут ступени, ведущие к монументу, для удобства возложения цветов.

Как сообщалось, заказчиком проведения реставрации монумента "Родина-мать зовет!" является дирекция по строительству, реконструкции и реставрации министерства культуры РФ.

Работы начались в 2017 году. В ходе первого и второго этапов подрядчик заменил канатную арматуру внутри монумента. В рамках третьего этапа проведены работы по шлифовке и нанесению нового поверхностного слоя монумента.

Как следует из материалов на сайте госзакупок, стоимость завершающего этапа реконструкции монумента "Родина-мать зовет!" составила 668 млн 276 тыс. рублей.

Во время реставрации выявили и устранили порядка 180 тыс. дефектов, заделали 14 километров трещин.

Планируется, что полностью работы на монументе будут завершены к маю 2020 года - к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.