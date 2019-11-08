Косачев предлагает тиражировать в регионы РФ экспортный опыт Самарской области

08.11.19 16:21

© РИА Новости. Виталий Белоусов

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Самарская область входит в десятку амбициозных регионов в сфере международного экономического сотрудничества с мощными экспортными проектами, заявил председатель комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Константин Косачев журналистам в пятницу в Самаре.

В пятницу в Самаре прошло выездное заседании сразу двух профильных комитетов СФ, которые ведут проблематику международно-экономического сотрудничества, содействие экспорту.

"Самарская область - один из мощных в экономическом отношении субъектов РФ, входит в десятку со своими амбициями и в сфере международного экономического сотрудничества, и очень мощными экспортными проектами, уникальным опытом, который, конечно же, подлежит изучению, и - в хорошем смысле слова - тиражированию в тех случаях, когда другие субъекты Федерации только начинают эти заниматься", - сказал Косачев.

В то же время, по его словам, в этой сфере есть и проблемы.

"Мы услышали, что с точки зрения нынешнего состояния федерального законодательства на самом деле претензий, практически, нет. А вот в том, что касается нормативных актов, в том, что это законодательство развивает, переводит в язык конкретных инструкций регламентов и цифр, проблем на порядок больше. Есть много узких мест", - посетовал глава думского комитета.

Он подчеркнул, что "это - очень серьезный сигнал".

"Вроде бы федеральный центр старается сделать что-то еще лучше, понятнее и полезнее для российского бизнеса, который занимается экспортом. Но в результате получается, как всегда: и правила становятся еще более запутанными, и нормы менее удобными для российского бизнеса. Это очень серьезный сигнал. Мы будем дословно расшифровывать содержание сегодняшней дискуссии, и, поверьте, все те предложения, которые мы сегодня услышали, обязательно найдут отражение в нашем решении. Его мы планируем принять в течение ближайших двух недель для следующего доклада руководству СФ и дальнейшей работы с правительством РФ" - подытожил Косачев.

Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, экспорт с территории региона по итогам 2018 года вырос на 18,5% и составил $5,45 млрд. Свыше 35% экспорта в прошлом году пришлось на продукцию химической промышленности Самарской области.