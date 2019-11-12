Против дискриминации: оператор "Северного потока-2" подал в суд на Евросоюз
  
Космические хищения: на строительстве "Восточного" украли 11 млрд руб.
   
Чудовищное преступление: доцент СПбГУ признался в жестоком убийстве аспирантки вуза
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
12.11.19 13:35

Крым ищет подрядчика строительства путепровода над "Тавридой" и развязки за 700 млн рублей

Фото с сайта Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым
12 ноября. Interfax-Russia.ru - Служба автомобильных дорог Крыма объявила тендер на создание путепровода в центральной части республики над строящейся трассой "Таврида" и транспортной развязки для выезда на шоссе, говорится в материалах на сайте госзакупок.

"Решение о строительстве путепровода над трассой "Таврида" принято по поручению главы Крыма Сергея Аксенова после обращений жителей Мазанки. Выезд из симферопольского села на "Тавриду" в рамках реализуемого проекта возможен только через разворотные петли, что влечет за собой значительный перепробег для автомобилистов. Новый путепровод обеспечит возможность движения к селу Донское с комфортным выездом на "Тавриду" через участок дороги Белогорск - Симферополь", - сказал "Интерфаксу" министр транспорта республики Сергей Карпов.

Длина путепровода - около 92 м. Он входит в состав транспортной развязки длиной более 620 м для выезда на "Тавриду" из Мазанки, указывается в технических характеристиках объекта на сайте госзакупок.

Работы должны быть выполнены не позднее 31 мая 2020 года.

Источником их финансирования являются субсидии Крыму из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств республики по реализации мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития региона до 2022 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 679,99 млн рублей с учетом НДС 20%. Сюда же входит стоимость допработ по установке плиты над древней пещерой в Белогорском районе Крыма, найденной при строительстве "Тавриды" летом 2018 года. Пещеру решили сохранить.

Заявки на участие в тендере принимаются до 19 ноября, аукцион в электронной форме намечен на 20 ноября.

Как сообщалось, "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи на востоке полуострова до Севастополя. Стоимость семи участков проекта общей длиной 250,7 км оценивается в 149,3 млрд рублей. Они должны быть сданы в четырехполосном исполнении в декабре 2020 года.

АО "ВАД", созданное в 1994 году в Санкт-Петербурге и в январе 2017 года перерегистрированное в Вологде, выбрано единственным исполнителем работ по строительству трассы.

Движение по двум полосам "Тавриды" - на участке протяженностью 190 км от Симферополя в центральной части полуострова до Керчи - открылось в конце 2018 года.

Правительство России в сентябре 2018 года увеличило финансирование строительства "Тавриды" почти на 11,36 млрд рублей, на эти средства планируется спроектировать и возвести восьмой участок трассы протяженностью болен 6 км. Он позволит увеличить пропускную способность автодорожной сети в Севастополе при выезде на магистраль. Кабмин в декабре 2018 года распорядился, что восьмой участок также будет строить "ВАД". По прогнозам Минэкономразвития России, его введут в 2021 году.

Трасса "Таврида", которая станет федеральной, создается за счет средств ФЦП развития республики Крым и Севастополя.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  12.11.19 16:48
Пассажиропоток "Шереметьево" в октябре вырос почти на 6%
.
  12.11.19 16:15
Транзитное движение грузовиков в жилой застройке юго-востока Москвы запретят с 1 декабря
.
  12.11.19 14:41
Суд отказал в отводе прокурора на процессе по "делу "Седьмой студии"
.
  12.11.19 12:49
Песков: Путин не вмешивается в следствие по "делу Голунова"
.
  12.11.19 12:38
Экс-гендиректора и главбуха "ВИМ-Авиа" будут судить за хищения в особо крупных размерах
.
  12.11.19 10:43
Глава СПЧ считает, что в деле о массовых беспорядках в Москве есть перегибы
.
  12.11.19 10:12
Капитальный ремонт 50 московских поликлиник начнут в 2020 году
.
  12.11.19 10:02
Москвичи смогут проголосовать за благоустройство кварталов реновации
.
  11.11.19 17:39
Мосгорсуд вновь отказался отпустить из СИЗО фигурантов "дела Baring Vostok" Зюзина и Абгаряна
.
  11.11.19 16:53
Власти Москвы объявили конкурсы на поставку 300 электробусов на 17 млрд рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket