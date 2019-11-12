Крым ищет подрядчика строительства путепровода над "Тавридой" и развязки за 700 млн рублей

12.11.19 13:35

Фото с сайта Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Служба автомобильных дорог Крыма объявила тендер на создание путепровода в центральной части республики над строящейся трассой "Таврида" и транспортной развязки для выезда на шоссе, говорится в материалах на сайте госзакупок.

"Решение о строительстве путепровода над трассой "Таврида" принято по поручению главы Крыма Сергея Аксенова после обращений жителей Мазанки. Выезд из симферопольского села на "Тавриду" в рамках реализуемого проекта возможен только через разворотные петли, что влечет за собой значительный перепробег для автомобилистов. Новый путепровод обеспечит возможность движения к селу Донское с комфортным выездом на "Тавриду" через участок дороги Белогорск - Симферополь", - сказал "Интерфаксу" министр транспорта республики Сергей Карпов.

Длина путепровода - около 92 м. Он входит в состав транспортной развязки длиной более 620 м для выезда на "Тавриду" из Мазанки, указывается в технических характеристиках объекта на сайте госзакупок.

Работы должны быть выполнены не позднее 31 мая 2020 года.

Источником их финансирования являются субсидии Крыму из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств республики по реализации мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития региона до 2022 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 679,99 млн рублей с учетом НДС 20%. Сюда же входит стоимость допработ по установке плиты над древней пещерой в Белогорском районе Крыма, найденной при строительстве "Тавриды" летом 2018 года. Пещеру решили сохранить.

Заявки на участие в тендере принимаются до 19 ноября, аукцион в электронной форме намечен на 20 ноября.

Как сообщалось, "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи на востоке полуострова до Севастополя. Стоимость семи участков проекта общей длиной 250,7 км оценивается в 149,3 млрд рублей. Они должны быть сданы в четырехполосном исполнении в декабре 2020 года.

АО "ВАД", созданное в 1994 году в Санкт-Петербурге и в январе 2017 года перерегистрированное в Вологде, выбрано единственным исполнителем работ по строительству трассы.

Движение по двум полосам "Тавриды" - на участке протяженностью 190 км от Симферополя в центральной части полуострова до Керчи - открылось в конце 2018 года.

Правительство России в сентябре 2018 года увеличило финансирование строительства "Тавриды" почти на 11,36 млрд рублей, на эти средства планируется спроектировать и возвести восьмой участок трассы протяженностью болен 6 км. Он позволит увеличить пропускную способность автодорожной сети в Севастополе при выезде на магистраль. Кабмин в декабре 2018 года распорядился, что восьмой участок также будет строить "ВАД". По прогнозам Минэкономразвития России, его введут в 2021 году.

Трасса "Таврида", которая станет федеральной, создается за счет средств ФЦП развития республики Крым и Севастополя.