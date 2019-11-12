Бюджет Удмуртии в 2019г получит дополнительно 2 млрд руб. федеральных средств

12.11.19 15:38

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Федерация дополнительно выделит Удмуртии 2 млрд рублей на сбалансированность бюджета в текущем году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики во вторник.

"Достигнуты договоренности о поддержке Удмуртии со стороны Минфина России, о выделении средств на сбалансированность бюджета Удмуртской Республики в объеме 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято по итогам встречи главы республики Александра Бречалова со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, первым вице-премьером - министром финансов РФ Антоном Силуановым и депутатом Госдумы от Удмуртии Андреем Исаевым.

Пресс-служба уточняет, что средства будут выделены в текущем году.

С учетом последних изменений доходная часть бюджета Удмуртии на текущий год составляет 82 млрд 961 млн рублей, расходная - 84 млрд 739 млн, дефицит - 1 млрд 778 млн рублей, или 2% расходов.

По данным Минфина республики, госдолг Удмуртии на 1 октября составляет 46 млрд 564 млн рублей. 55% из этой суммы, или 25 млрд 464 млн рублей, составляют кредиты из федерального бюджета, 29% (13,5 млрд рублей) - займы в кредитных организациях, еще 16% - государственные ценные бумаги на общую сумму 7,6 млрд рублей. Расходы на обслуживание госдолга в январе-сентябре составили 1 млрд 616,9 млн рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 81,5 млн рублей.