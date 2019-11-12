Минэнерго получило от Крыма и Севастополя оценку реконструкции распредсетей почти в 30 млрд рублей

12.11.19 17:11

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Крым и Севастополь оценивают реконструкцию своих распредсетей в 29 млрд руб., направило оценку в Минэнерго, сообщил журналистам замглавы ведомства Евгений Грабчак.

"Нам предварительные предложения коллеги прислали из Крыма и Севастополя. Мы сейчас к ним относимся и оцениваем на предмет "незавышения", скажем так", - сказал Грабчак.

В пресс-службе ведомства уточнили, что речь идёт об оценке 19 млрд руб. непосредственно для Крыма и 10 млрд руб. для Севастополя.

По словам Грабчака, речь идёт о стоимости мероприятий, чтобы привести местный распредкомплекс в соответствие с состоянием сетей в среднем по РФ.

Речь идёт о пока не зафиксированных в рамках ФЦП инвестициях (в ней пока зафиксированы только 21 млрд руб. на другие проекты - на транзит на юге региона, 30 млрд руб. - объём, который нужен помимо уже зафиксированных в ФЦП 21 млрд руб. - ИФ).

По его словам, предполагалось, что новые инвестиции будут за счёт АО "Крымэнерго" и инвестиций других компаний, которым нужно техприсоединение. "Напрямую мы в бюджет обращаться не хотели, но если правительство решит, что бюджет может дополнительно выделить какие-то средства на развитие инфраструктуры, естественно, мы обратимся", - уточнил Грабчак.

Замминистра отметил, что электросети Крыма консолидируются на базе АО "Крымэнерго", "Россети" ими управлять не будут.

"Консолидируются все крымские сети на базе Росимущества. Создано акционерное общество "Крымэнерго" при существующем ГУП "Крымэнерго", и идёт сейчас процесс передачи активов из ГУПа в казну РФ, из казны в АО. И те дополнительные финансовые средства, которые будут направляться на реконструкцию и модернизацию сетей Крыма, они как раз все финансовые вливания будут в "Крымэнерго", - пояснил он.

По его словам, речь об участии "Россетей" (MOEX: RSTI) может идти только в качестве "опыта создания стандартизированного бизнеса сетевого". "Напрямую пока вопроса о передаче в управление, ещё во что-то не было. Хотя это нормальная схема, когда государственная компания передаётся в управлении "Россетям" - другой государственной компании. Но пока этот вопрос не рассматривается", - отметил замминистра.

По мнению Грабчака, смысла в аренде или управлении "Россетями" крымскими активами "пока нет". "Санкционные риски велики, и нам пока не хотелось бы, чтобы эти риски на такой государственной компании как "Россети" либо какой-то другой государственной компании распространялись", - пояснил он.