Против дискриминации: оператор "Северного потока-2" подал в суд на Евросоюз
  
Космические хищения: на строительстве "Восточного" украли 11 млрд руб.
   
Чудовищное преступление: доцент СПбГУ признался в жестоком убийстве аспирантки вуза
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
12.11.19 17:11

Минэнерго получило от Крыма и Севастополя оценку реконструкции распредсетей почти в 30 млрд рублей

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
12 ноября. Interfax-Russia.ru - Крым и Севастополь оценивают реконструкцию своих распредсетей в 29 млрд руб., направило оценку в Минэнерго, сообщил журналистам замглавы ведомства Евгений Грабчак.

"Нам предварительные предложения коллеги прислали из Крыма и Севастополя. Мы сейчас к ним относимся и оцениваем на предмет "незавышения", скажем так", - сказал Грабчак.

В пресс-службе ведомства уточнили, что речь идёт об оценке 19 млрд руб. непосредственно для Крыма и 10 млрд руб. для Севастополя.

По словам Грабчака, речь идёт о стоимости мероприятий, чтобы привести местный распредкомплекс в соответствие с состоянием сетей в среднем по РФ.

Речь идёт о пока не зафиксированных в рамках ФЦП инвестициях (в ней пока зафиксированы только 21 млрд руб. на другие проекты - на транзит на юге региона, 30 млрд руб. - объём, который нужен помимо уже зафиксированных в ФЦП 21 млрд руб. - ИФ).

По его словам, предполагалось, что новые инвестиции будут за счёт АО "Крымэнерго" и инвестиций других компаний, которым нужно техприсоединение. "Напрямую мы в бюджет обращаться не хотели, но если правительство решит, что бюджет может дополнительно выделить какие-то средства на развитие инфраструктуры, естественно, мы обратимся", - уточнил Грабчак.

Замминистра отметил, что электросети Крыма консолидируются на базе АО "Крымэнерго", "Россети" ими управлять не будут.

"Консолидируются все крымские сети на базе Росимущества. Создано акционерное общество "Крымэнерго" при существующем ГУП "Крымэнерго", и идёт сейчас процесс передачи активов из ГУПа в казну РФ, из казны в АО. И те дополнительные финансовые средства, которые будут направляться на реконструкцию и модернизацию сетей Крыма, они как раз все финансовые вливания будут в "Крымэнерго", - пояснил он.

По его словам, речь об участии "Россетей" (MOEX: RSTI) может идти только в качестве "опыта создания стандартизированного бизнеса сетевого". "Напрямую пока вопроса о передаче в управление, ещё во что-то не было. Хотя это нормальная схема, когда государственная компания передаётся в управлении "Россетям" - другой государственной компании. Но пока этот вопрос не рассматривается", - отметил замминистра.

По мнению Грабчака, смысла в аренде или управлении "Россетями" крымскими активами "пока нет". "Санкционные риски велики, и нам пока не хотелось бы, чтобы эти риски на такой государственной компании как "Россети" либо какой-то другой государственной компании распространялись", - пояснил он.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  12.11.19 16:48
Пассажиропоток "Шереметьево" в октябре вырос почти на 6%
.
  12.11.19 16:15
Транзитное движение грузовиков в жилой застройке юго-востока Москвы запретят с 1 декабря
.
  12.11.19 14:41
Суд отказал в отводе прокурора на процессе по "делу "Седьмой студии"
.
  12.11.19 12:49
Песков: Путин не вмешивается в следствие по "делу Голунова"
.
  12.11.19 12:38
Экс-гендиректора и главбуха "ВИМ-Авиа" будут судить за хищения в особо крупных размерах
.
  12.11.19 10:43
Глава СПЧ считает, что в деле о массовых беспорядках в Москве есть перегибы
.
  12.11.19 10:12
Капитальный ремонт 50 московских поликлиник начнут в 2020 году
.
  12.11.19 10:02
Москвичи смогут проголосовать за благоустройство кварталов реновации
.
  11.11.19 17:39
Мосгорсуд вновь отказался отпустить из СИЗО фигурантов "дела Baring Vostok" Зюзина и Абгаряна
.
  11.11.19 16:53
Власти Москвы объявили конкурсы на поставку 300 электробусов на 17 млрд рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket