Медведев поручил подготовить предложения по решению "мусорной проблемы" в Бийске

13.11.19 09:11

© РИА Новости. Павел Лисицын

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил разобраться с "мусорным коллапсом", сложившемся в городе Бийске Алтайского края.

"Есть проблемы, связанные со сбором мусора в Бийске. Я знаю, коллеги занимаются и даже выходили на министерство, но нужно эту задачу решать последовательно", - сказал он на совещании по развитию сельских территорий.

Медведев обратил внимание на то, что на совещании также присутствует курирующий эту проблему вице-премьер Алексей Гордеев.

"Прошу подготовить предложения по разрешению тех проблем, которые там (в Бийске - ИФ) накопились", - добавил премьер.