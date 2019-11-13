Число мошенничеств с банковскими картами в 2019 году выросло более чем в 4 раза

13.11.19 11:48

© РИА Новости. Антон Денисов

13 ноября. Interfax-Russia.ru - В России за девять месяцев на 417% выросло количество преступлений с использованием платежных карт в сравнении с предыдущим годом, сообщили в МВД России в среду.

Согласно опубликованной статистике министерства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10 тыс. 371 мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ).

По данным ведомства, этот показатель на 417,3% выше зарегистрированных преступлений подобного типа в прошлом году.

При этом число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, превысило отметку в 205 тыс., что на 69,2% выше показателя 2018 года.

В начале октября стало известно об утечке данных владельцев кредитных карт Сбербанка. Газета "Коммерсантъ" сообщила об утечке данных 60 млн россиян. Сбербанк тогда заявил, что не подтверждает эту информацию и считает ее некорректной. Изначально банк сообщил о 200 скомпрометированных картах, потом их число выросло до 5 тыс. По данным "Коммерсанта", каждая строчка продавалась за 5 рублей. Сбербанк тогда отметил, что его служба безопасности при взаимодействии с правоохранительными органами 4 октября выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных.

В конце октября Центральный районный суд Волгограда арестовал сотрудника коллекторской фирмы, который подозревается в хищении персональных данных клиентов кредитных организаций, в том числе Сбербанка.

ЦБ РФ видит проблему утечек персональных данных потребителей банковских услуг и будет усиливать надзор, но виноваты в них не только банки, но и операторы платежных систем, коллекторы и т.д., поэтому для борьбы с этими рисками нужен комплексный подход, заявила на прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина.