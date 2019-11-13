Сто социальных объектов реконструируют в Красноярском крае в ближайшие годы

13.11.19 14:08

© РИА Новости. Алексей Даничев

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Красноярского края планируют в течение трех лет построить и реконструировать 100 социальных объектов, в числе которых библиотеки и дома культуры, сообщил губернатор региона Александр Усс на брифинге в среду.

"В бюджетном периоде мы намерены построить и реконструировать 100 социальных объектов, и 74 из них будут обязательно построены на территориях (в районах края - ИФ) в этот трехлетний бюджетный период", - сказал глава региона.

Он отметил, что в числе таких объектов будут современные библиотеки и дома культуры на селе.

"Современная библиотека - это не хранилище книг, это досуговые центры, куда люди приходят за общением, за музыкой. Но эти библиотеки в основном находятся в Красноярске и крупных городах. Я поставил задачу до десяти библиотек в год реконструировать на таком же уровне именно в сельской местности, чтобы они вновь стали очагами культуры, и в два раза увеличить финансирование строительства и реконструкции сельских домов культуры", - пояснил Усс.

В пресс-службе краевого министерства культуры агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что в бюджете на 2020 год в настоящее время запланировано выделение 100 млн рублей на субсидии муниципалитетам для проведения капитальных ремонтов и реконструкцию зданий и учреждений культуры. Распределять эти средства будут на конкурсной основе.

Также Минкультуры готовит документы для привлечения средств федерального бюджета на аналогичные цели, направляет заявки на участие в мероприятиях нацпроекта "Культура".