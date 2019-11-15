Работу социальных служб и участковых проверят в Крыму после убийства девочки

15.11.19 12:18

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Работа социальных служб, муниципальных чиновников и участковых будет проверена в рамках расследования уголовного дела об убийстве на севере Крыма пятилетней девочки, в котором подозревается ее отчим, сообщила в пятницу агентству "Интерфакс-Юг" уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Клюева.

"Работают следственные органы, конечно, мы ждем от них выводов. Ряд вопросов у меня возник к муниципалитетам, социальным службам, представителям правоохранительных органов, которые на местах работают. Думаю, что следующая неделя даст нам ответы на многие вопросы", - сказала она.

По словам Клюевой, следственным органам предстоит выяснить, почему девочка жила с отчимом, где находились другие родственники.

"Попадала ли эта семья в поле зрения различных структур. Если не попадала, то почему. Не может не вызвать вопросов папа (одному ребенку папа, убитой девочке - отчим - ИФ), где мама, что это за семья, откуда они приехали, какой образ жизни ведет этот человек. Какие мероприятия проводились. Если нет, то как их могли не заметить", - перечислила вопросы омбудсмен.

Как сообщалось, 13 ноября мужчина сообщил в правоохранительные органы, что накануне пропала его падчерица 2013 года рождения. Он заявил, что выехал из дома в селе Кропоткино Раздольненского района по делам, закрыв девочку, а когда вернулся, ее дома не оказалось.

Со вторника пятилетнюю девочку искали полицейские, следователи и около 300 волонтеров из разных регионов РФ. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело об убийстве (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

15 ноября в ГСУ СК по Крыму сообщили, что в ходе допроса отчим признался в убийстве. Следователи установили, что 12 ноября мужчина после совершения преступления вывез из дома тело падчерицы и недалеко от места жительства прикопал землей. Затем, по версии следствия, с целью создания алиби, он забрал документы детей из детсада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, однако ему это сделать не удалось.