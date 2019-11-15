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15.11.19 15:28
Пятерых пациентов, в том числе детей, заразили ВИЧ в ставропольской больнице
"По данному факту была проведена проверка, а виновных в произошедшем определит суд", - сказал представитель министерства.
Он отметил, что по результатам проверки "был установлен ряд нарушений сотрудниками инфекционного отделения при выполнении медицинских манипуляций и соблюдению санитарных требований".
"По факту выявленных нарушений административные и дисциплинарные взыскания получили ответственные должностные лица", - уточнили в Минздраве края.
В настоящее время проводятся судебные действия, добавил собеседник агентства.
Представитель министерства также отметил, что все пострадавшие взяты на диспансерный учет в краевой Центр СПИД и получают бесплатно необходимую антиретровирусную терапию.
"У детей, благодаря своевременно начатому лечению, болезнь не проявляется, они нормально развиваются и живут полноценной жизнью", - подчеркнули в министерстве.
Вместе с тем источник в медицинских кругах региона сообщил агентству, что один из заразившихся в этой больнице подал иск в суд Буденновска "о компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью", который уже удовлетворен.
"Другие зараженные пациенты с исками о компенсациях в суд пока не обращались", - отметил он.
Также источник сообщил, что переносчик ВИЧ был установлен. Этот мужчина не сообщил медперсоналу о своем заболевании.
"Тем не менее, этот факт не отменял необходимость следить за требованиями биологической безопасности при оказании медпомощи в медорганизациях", - добавил собеседник агентства.
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