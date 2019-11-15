Пятерых пациентов, в том числе детей, заразили ВИЧ в ставропольской больнице

15.11.19 15:28

© РИА Новости. Николай Хижняк

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Троим детям и двум взрослым пациентам больницы Буденновска (Ставропольский край), которые в минувшем году заразились ВИЧ, находясь на лечении в этом медицинском учреждении, назначена терапия, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Юг" в Минздраве края.

"По данному факту была проведена проверка, а виновных в произошедшем определит суд", - сказал представитель министерства.

Он отметил, что по результатам проверки "был установлен ряд нарушений сотрудниками инфекционного отделения при выполнении медицинских манипуляций и соблюдению санитарных требований".

"По факту выявленных нарушений административные и дисциплинарные взыскания получили ответственные должностные лица", - уточнили в Минздраве края.

В настоящее время проводятся судебные действия, добавил собеседник агентства.

Представитель министерства также отметил, что все пострадавшие взяты на диспансерный учет в краевой Центр СПИД и получают бесплатно необходимую антиретровирусную терапию.

"У детей, благодаря своевременно начатому лечению, болезнь не проявляется, они нормально развиваются и живут полноценной жизнью", - подчеркнули в министерстве.

Вместе с тем источник в медицинских кругах региона сообщил агентству, что один из заразившихся в этой больнице подал иск в суд Буденновска "о компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью", который уже удовлетворен.

"Другие зараженные пациенты с исками о компенсациях в суд пока не обращались", - отметил он.

Также источник сообщил, что переносчик ВИЧ был установлен. Этот мужчина не сообщил медперсоналу о своем заболевании.

"Тем не менее, этот факт не отменял необходимость следить за требованиями биологической безопасности при оказании медпомощи в медорганизациях", - добавил собеседник агентства.