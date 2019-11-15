В России запустят национальные музейные маршруты

15.11.19 16:51

© РИА Новости. Евгений Одиноков

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Отечественные музеи в рамках проекта "Культурные бренды России" занимаются разработкой национальных маршрутов для туристов, сообщила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова в пятницу на на Петербургском культурном форуме.

"Музеи - это наши бренды, и нужно заниматься их продвижением. Тем более что культурный туризм в стране преобладает. 80% иностранных туристов приезжают в Россию, чтобы прикоснуться к нашей культуре и истории; 50% внутреннего туризма приходится на культурную сферу. (...) Музей в России - главная туристская дестинация", - сказала Манилова.

По ее словам, в настоящее время ведущие музеи страны разрабатывают для туристов национальные маршруты. Это будут готовые продукты для путешественников - с продуманной логистикой, экскурсионными программами, вариантами размещения, питания, трансферов, специальными предложениями как для групповых туристов, семей с детьми, так и для путешественников-одиночек.

"К сожалению, туристы и музеи трудно находят путь друг к другу. Проект "Культурные бренды России" может изъять из практики возникающие противоречия, он учитывает интересы и музеев, и туристского рынка", - отметила статс-секретарь ведомства.

Министерство культуры ожидает, что проект поможет музеям повысить интерес посетителей и увеличить внебюджетные доходы. "Мы ставим перед музеями задачу повышать посещаемость примерно на 15% в год. (...) Важно помнить, что музей и его директор хранят бесценную часть нашего наследия, и мы как государство должны добиться не только обеспечения сохранности и введения в научный оборот культурного и исторического наследия, но и его популяризации - чтобы как можно большее количество людей имели доступ к этому наследию", - заявила Манилова.

Так, в ближайшее время в России запустят национальные культурно-познавательные маршруты "Золотое кольцо России", "Серебряное ожерелье России", "Русские усадьбы", "Императорский маршрут", "Россия - родина космонавтики". Организаторы сообщили, что возлагают на эти проекты большие надежды по развитию и популяризации музеев, принимающих активное участие в реализации программы.

В свою очередь председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова, представившая на сессии Императорский маршрут, рассказала, что в рамках проекта создадут новые музеи в регионах, усовершенствуют имеющиеся экспозиции: сделают их более современными и доступными. Такие действия расширят круг внимания туристов, "разгрузив" от посетителей популярные достопримечательности и показав богатство культуры России.