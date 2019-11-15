Всемирные игры ТАФИСА пройдут в Нижнем Новгороде в 2024 году

15.11.19 16:59

© РИА Новости. Григорий Сысоев

15 ноября. Interfax-Russia.ru - VIII Всемирные игры ТАФИСА будут проведены в Нижнем Новгороде в 2024 году - такое решение было принято во время заседания Генассамблеи международной ассоциации "Спорт для всех" (ТАФИСА) в Токио в пятницу.

Пресс-служба губернатора Нижегородской области сообщает, что заявку от нашей страны представляли генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев и заместитель нижегородского губернатора Александр Югов.

В итоге заявка России была поддержана единогласно.

Планируется, что во время Всемирных игр ТАФИСА Нижний Новгород станет главной площадкой Всероссийского дня ходьбы. Специальный телемост объединит 11 городов из каждого часового пояса нашей страны. На пеший маршрут в столице Нижегородской области выйдут все участники и гости соревнований. Завершится День ходьбы на центральной площади Нижнего Новгорода, где будет организована площадка для показательных выступлений по национальным и новым видам спорта.

Кроме того, в так называемый "Школьный день" члены делегаций из 100 стран мира посетят около 80 образовательных учреждений Нижегородской области, где проведут показательные выступления и мастер-классы.

На улицах, площадях и набережных Нижнего Новгорода пройдет фестиваль традиционных видов спорта, а также в рамках игр запланирована международная конференция, посвященная развитию массового спорта.

"Официальная часть VIII Всемирных игр ТАФИСА завершится церемонией закрытия, которая пройдет на главной площади Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, которые приводит его пресс-служба, "для Нижнего Новгорода большая честь принять у себя Всемирные игры ТАФИСА".

"Регион уже доказал свой статус как одного из центров развития спорта в стране и проведение игр ТАФИСА станет еще одним подтверждением этому факту", - отметил Никитин.

Международная ассоциация "Спорт для всех" (ТАФИСА) была основана в 1991 году, ее деятельность направлена на поощрение физической активности, социального взаимодействия, интеграции и общения людей во всем мире. Всемирные игры ТАФИСА, пользующиеся поддержкой МОК и ЮНЕСКО, проводятся с 1992 года каждое четырехлетие. Их программа состоит из двух частей: спортивной (соревнования по неолимпийским видам спорта - самбо, армрестлинг, перетягивание каната, фистбол, спортивно-бальные танцы и другие) и демонстрационной (традиционные национальные виды спорта).