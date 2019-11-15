Убийца пятилетней падчерицы арестован в Крыму

15.11.19 17:43

© РИА Новости. Игорь Зарембо

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Суд в Крыму в пятницу вечером избрал жителю села на северо-западе полуострова, который признался в убийстве пятилетней падчерицы, меру пресечения в виде ареста на два месяца.

"Заключение под стражу сроком на два месяца, до 14 января 2020 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Раздольненского райсуда.

Как сообщалось, Даша Пилипенко, которой в конце ноября исполнилось бы шесть лет, пропала в начале текущей недели. В полицию обратился ее отчим: семья проживала в селе в Раздольненском районе Крыма, переехала туда несколько лет назад. 23-летняя мать ребенка, по данным соседей, находилась на заработках, оставив дочь и двухлетнего сына на мужа.

Следователи после пропажи девочки возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Пресс-служба ГСУ СКР по Крыму сообщила в пятницу, что отчим на допросе признался в убийстве падчерицы, показал, где закопал тело ребенка.

По данным следствия, мужчина после совершения преступления, пытаясь обеспечить себе алиби, забрал документы из детсада на сына и дочь и пытался выехать с младшим ребенком "в соседнюю страну", однако это не удалось.