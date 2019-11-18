Кобылкин поручил взять под особый контроль исполнение показателей 2019г по отходам

18.11.19 15:53

© РИА Новости. Александр Астафьев

18 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ходе совещания со своим новым заместителем Константином Румянцевым, курирующим мусорную реформу, поручил ему взять на особый контроль исполнение показателей 2019 года по национальному проекту "Экология" в рамках направления "Отходы".

В частности, в зоне повышенного внимания находятся объекты федерального проекта "Чистая страна" по рекультивации накопленного экологического ущерба. Кроме того, среди первоочередных вопросов - проблематика очистки озера Байкал.

Министр также поручил организовать системную работу по отработке концепции расширенной ответственности производителей.

Глава Минприроды России рекомендовал вести работу с максимальным привлечением к обсуждению актуальных и острых вопросов экспертного сообщества.

Назначение Румянцева на новую должность состоялось на прошлой неделе распоряжением правительства РФ. На посту замглавы ведомства он будет курировать деятельность департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности и департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Ранее данный пост в Минприроды по собственному желанию покинул Владимир Логинов.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 г. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте национального проекта "Экология", инициированного майским указом президента. Цель реформы - сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему несанкционированных свалок и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.