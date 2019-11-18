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18.11.19 16:10
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
"Безусловно, это жест доброй воли, который может позволить себе только сильное и уверенное в своей правоте государство, настроенное на нормализацию всего комплекса российско-украинских отношений. Это четкий сигнал украинской власти: пора оставить в прошлом деструктивную политику прежнего режима, следствием которой стала, в том числе авантюра в Керченском проливе. Надеюсь, что те, кому адресован этот сигнал, сделают правильные выводы", - написал он в понедельник на своей странице в соцсети "вконтакте".
Ранее в МИД РФ сообщили, что 18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года "нарушили границу РФ в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами".
"Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей, и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется", - сказали в МИД РФ.
Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В ФСБ РФ характеризовали инцидент как провокацию. Российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.
В России находившимся на судах 24 украинцам, включая двух сотрудников СБУ, было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 3 ст. 322 УК РФ).
По оценке властей Украины, Россия, задержав корабли, нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с требованием принять меры в отношении РФ, освободить украинских моряков и суда. Трибунал 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине конфискованные суда.
Позиция МИД РФ заключается в том, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента", поэтому Россия не участвовала в слушаниях.
7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами моряков вернули на Украину.
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