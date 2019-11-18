Более 130 семей в Ростовской области получили квартиры в новых домах взамен жилья в ветхом фонде

18.11.19 17:39

© РИА Новости. Геннадий Аносов

18 ноября. Interfax-Russia.ru - Более 400 обманутых дольщиков в Шахтах получили жилье в трех многоквартирных домах, достроенных на субсидии в размере более 270 млн рублей, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев журналистам в понедельник.

"Новые квартиры получили 135 семей, которые проживали в ветхом фонде, пострадавшем от ведения горных работ. Это уже второй в этом году пример, когда права граждан восстановлены за счет областных мер поддержки. В июле в Ростове строительная компания-инвестор предоставила 564 квартиры дольщикам, ключи еще от 156 квартир будут вручены до конца года", - сказал Голубев.

Он отметил, что для решения вопросов обманутых дольщиков в области ведется системная работа. При этом стоит задача не просто сокращать, а ликвидировать проблемные объекты, в том числе путем предоставления людям квартир.

Снять давнюю проблему ветхого жилья в Шахтах дала возможность федеральная программа ГУРШ (государственное учреждение реструктуризации шахт). Решение квартирного вопроса затянулось: в 2015 году подрядчик "Шахтстрой" остановил стройку домов в микрорайоне "Олимпийский". Впоследствии, в 2017-2018 годах, часть домов была введена. Оставшиеся три дома были введены в эксплуатацию 16 ноября 2019 года.

Для завершения строительства многоквартирных домов было создано три жилищно-строительных кооператива, которым правительство Ростовской области предоставило субсидию в размере 273 млн рублей. Подрядчика, затянувшего строительство, заменили на нового, который выполнил обязательства своевременно и в полном объёме.

Как сообщалось ранее, более 500 обманутых дольщиков Ростовской области получат жилье к 2020 году. На эти цель выделено более 180 млн рублей.