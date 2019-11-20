Минздрав: в ставропольской больнице, где пациентов заразили ВИЧ, не было дефицита материалов

20.11.19 15:37

© РИА Новости. Артем Житенев

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Шприцев, катетеров и других расходных медицинских материалов в больнице города Буденновска (Ставропольский край), в которой в 2018 году пять пациентов были заражены ВИЧ, было достаточно, чтобы их использовать одноразово, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

"Некоторые интернет-издания продолжают муссировать тему заражения ВИЧ пациентов в краевом центре специализированных видов медицинской помощи N1. На этот раз больницу обвиняют в крайней нехватке расходных материалов для проведения медицинских манипуляций. Между тем в 2018 году больницей Буденновска было закуплено расходного материала (одноразовые шприцы, одноразовые системы для внутривенного введения, периферические венозные катетеры и др.) на сумму 36 млн 827 тыс. 644 рублей. В инфекционном отделении больницы Буденновска имелось достаточно шприцев, чтобы их использовать одноразово ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инфекционное отделение, в котором пятерых пациентов заразили ВИЧ, в минувшем году израсходовало расходных материалов почти на 2,5 млн рублей.

"Количество расходного материала соответствует заявленной годовой потребности инфекционного отделения", - отмечает Минздрав края.

В 2018 году в стационаре инфекционного отделения больницы Буденновска пятерых пациентов, в числе которых трое детей, заразили ВИЧ.

По факту заражения пациентов ВИЧ была проведена проверка, в ходе которой был установлен ряд нарушений сотрудниками инфекционного отделения при выполнении медицинских манипуляций и соблюдению санитарных требований.

По факту выявленных нарушений административные и дисциплинарные взыскания получили ответственные должностные лица.

Все пострадавшие взяты на диспансерный учет в краевой Центр СПИД и получают бесплатно необходимую антиретровирусную терапию.

Пресс-служба СУ СКР по региону сообщала, что за заражение пациентов ответит медсестра больницы. Ей предъявлены обвинения по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, она не проконтролировала выполнение средним медперсоналом ухода за периферическими венозными катетерами, один из которых был от ВИЧ инфицированного пациента. Это повлекло заражение ВИЧ-инфекцией троих детей 2017 года и 2016 годов рождения, а также мужчины и женщины, находившихся на лечении в инфекционном отделении больницы.

Вместе с тем источник в медицинских кругах региона ранее пояснил агентству, что один из заразившихся в этой больнице подал иск в суд Буденновска "о компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью", который уже удовлетворен. По его данным, другие зараженные пациенты с исками о компенсациях в суд пока не обращались.