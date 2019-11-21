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21.11.19 10:15

Симферопольский винзавод выставлен на продажу за 249 млн рублей

© РИА Новости. Артем Креминский
21 ноября. Interfax-Russia.ru - Минимущества Крыма выставило на аукцион 100% акций АО "Симферопольский винодельческий завод" (Симферополь), начальная цена лота - 249,23 млн рублей, сообщается на сайте torgi.gov.ru

Ведомство продает 3 млн 499 тыс. 551 обыкновенных именных бездокументарных акций компании номинальной стоимостью 349 млн 955 тыс. 100 рублей, которые составляют 100% ее уставного капитала.

Шаг аукциона определен в 12,436 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 14 декабря, а подведение итогов назначено на 19 декабря.

Винзавод работает более 55 лет, производит коньяки по классической технологии и виноградную водку (граппу).

По данным аналитической системы Interfax-Russia.ru, выручка предприятия в 2018 году составила 26,072 млн рублей (на 1,3% меньше, чем годом ранее), чистый убыток - 23,658 млн рублей против чистой прибыли 128 тыс. рублей в 2017 году.

Винзавод включен в план приватизации имущества, находящегося в госсобственности Крыма, на 2019 год. Документ утвержден региональным парламентом осенью прошлого года.

Симферопольский винзавод в июле 2019 года сменил форму собственности с государственного унитарного предприятия на акционерное общество, перешел под контроль министерства имущественных и земельных отношений Крыма и увеличил уставный капитал.

Ранее, с 2015 года, ГУП было подведомственно министерству сельского хозяйства республики. УК винзавода на тот момент составлял 20 млн 953 тыс. 385 рублей.

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