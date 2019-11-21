Татарстанские таможенники изъяли посылку из США с патронами и прицелом

21.11.19 10:55

© РИА Новости. ФСБ РФ

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Татарстанской таможни изъяли посылку из США с патронами иностранного производства, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

"В посылке находились 3 коробки. В первой находился оптический прицел, изготовленный в Австрии, во второй - 50 патронов, производства Бразилии, в третьей - 20 патронов производства США", - говорится в пресс-релизе.

Таможня отмечает, что в сопроводительных документах к посылке ее содержимое было указано как "б/у линзы (lenses - англ. "объективы" ) для Nikon".

Возбуждено уголовное дело о контрабанде боеприпасов (ч.1 ст.226.1 УК РФ).