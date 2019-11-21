Wildberries вложит 15 млрд руб. в строительство логистического центра в Краснодаре

21.11.19 12:33

© РИА Новости. Виталий Белоусов

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries планирует построить в Краснодаре логистический центр, инвестировав в проект 15 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

О намерениях построить логистический центр сообщила гендиректор компании Татьяна Бакальчук в ходе встречи с губернатором региона Вениамином Кондратьевым в Москве. По словам Бакальчук, его площадь составит 300 тыс. кв. метров.

"Это будет один из наших крупнейших логистических центров. Мы намерены вложить в его строительство 15 млрд рублей и создать порядка 15 тыс. рабочих мест", - сказала гендиректор.

Губернатор подчеркнул, что строительство логистического центра даст дополнительный импульс развитию торговли, увеличит объемы грузооборота, транспортных услуг. Вместе с тем, по его словам, необходимо учесть, чтобы склад располагался в "грамотном" с точки зрения логистики районе Краснодара, соответствовал приоритетам и принципам развития краевой столицы и генплану.

В ходе встречи участники договорились отдельно обсудить вопрос места строительства логистического центра.

Wildberries работает на рынке 15 лет. Ежедневно в интернет-магазине компании оформляется более 500 тыс. заказов. Оборот в 2018 году вырос на 72% к уровню 2017 года - до 118,7 млрд рублей, в первом полугодии 2019 года - на 79%, до 85 млрд рублей.

Единственным владельцем ООО "Вайлдберриз" является гендиректор компании Татьяна Бакальчук.