Экс-начальник ГУ МЧС по Севастополю подозревается в злоупотреблении полномочиями

21.11.19 12:57

Фото с сайта ГУ СКР по Крыму и г. Севастополь

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении бывшего начальника ГУ МЧС по Севастополю, сообщается в четверг на сайте главного следственного управления СКР по Крыму.

"Бывший руководитель ГУ МЧС России по Севастополю причинил своими действиями материальный ущерб ведомству на сумму не менее 3,2 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.

Как установили следователи, в мае 2016 года действующий на тот момент начальник главка заключил с научно-производственным центром госконтракт на проведение оснащения специализированного класса подготовки должностных лиц и населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС.

"Несмотря на то, что фактически в полном объеме подрядчиком обязательства по контракту исполнены не были, начальник ГУ МЧС России по Севастополю, зная об этом, подписал подложный акт выполненных работ и иные документы, послужившие основанием для перечисления на расчетный счет подрядчика финансовых средств", - отмечается в сообщении.

Имя подозреваемого в сообщении не указано.

По данным местных СМИ, с мая 2015 года по август 2018 года должность начальника главка занимал Сергей Клименко.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).