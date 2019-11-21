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Мусоросжигательный завод на Ставрополье планируют реконструировать за счет утилизационного сбора

Фото пресс-службы губернатора Ставропольского края
21 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Ставропольского края рассматривают возможность реконструкции АО "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" ("ПТЭК", завод по утилизации мусора в курортной зоне Кавказских Минеральных Вод) за счет средств, полученных от введения утилизационного сбора, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на пресс-конференции в четверг.

В то же время, отвечая на вопрос "Интерфакса" Владимиров уточнил: "Но решение сегодня не принято, данные Ставропольского края выданы, сегодня решение принимается. Скорее всего, это будет не наценка на электроэнергию - сейчас обсуждается вопрос утилизационного сбора. Мы, все-таки, туда смотрим (предпочтение отдается утилизационному сбору - ИФ), потому что это (наценка на электроэнергию - ИФ) - очень дорогое удовольствие, там больше 4 млрд рублей. Такого увеличения тарифа, наверное, никто не выдержит, а на нас (бюджет Ставропольского края - ИФ) ляжет 50%. Одномоментно на бизнес - 7% - просто по тарифу на электроэнергию".

По словам губернатора, на сегодняшний день принято решение реконструировать действующий мусоросжигательный завод, расположенный на границе с Кавказскими минеральными водами. Однако еще не решен вопрос финансирования этих работ. Изначально работы предлагали провести за счет увеличения так называемого котлового тарифа, что привело бы к увеличению нагрузки на местный бизнес.

"Планировалось строительство этого завода за счет увеличения наценки в котловом тарифе РФ на 3-ю категорию потребителей - то есть, на бизнес. На самом деле таких территорий, по-моему, три: мы (Ставропольский край - ИФ), Сочи и в Крыму - попадаем в такой эксперимент", - добавил Владимиров.

По его словам, в Подмосковье и Татарстане будет применен другой механизм.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Экология" в РФ планируется построить 7 мусоросжигательных заводов - четыре в Подмосковье, по одному - в Татарстане, Сочи и Ставропольском крае.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 100% акция АО "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" ("ПТЭК") принадлежит МУП "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска". "ПТЭК" занимается обработкой и утилизацией отходов, производством электроэнергии, передачей и распределением пара и горячей воды, кондиционированием воздуха.

Сообщалось также, что в начале 2019 года управление имущественных отношений администрации Пятигорска выставляло принадлежащие ему акции "ПТЭК" на торги, однако, конкурс был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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