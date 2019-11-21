Аксенов назвал уровень украинской политики "клозетным" на фоне дискуссии с возвратом кораблей

21.11.19 17:20

© РИА Новости. Григорий Сысоев

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Заявления украинской стороны об "угробленных" кораблях, изъятых год назад в ходе инцидента в Керченском проливе и возвращенных Киеву в начале недели, говорят об уровне украинской политики, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

"Это клозетный уровень, уровень мелких пакостей и хуторских склок. Одним словом, ниже ватерлинии. Жаль. Видимо, судят по себе. Точнее, по тому, как они обращаются с судами под российским флагом, которые были захвачены в результате пиратских действий Украины", - написал он в четверг на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи (Крым) в сторону Черного моря, а 18 ноября были переданы украинской стороне.

В среду, 20 ноября, командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" - не на ходу, россияне их "угробили". "Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы ", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проанализирует состояние трех возвращенных Россией кораблей ВМС республики и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.

В ответ на эти заявления Центр общественных связей ФСБ в четверг распространил видео передачи украинской стороне двух военных катеров, а также буксира, согласно которому внутреннее состояние украинских судов в нормальном состоянии, с исправной сантехникой.

На видео запечатлен процесс подписания документов по передаче украинских судов, представители украинской стороны никаких претензий о состоянии судов не высказывают. На кадрах также виден белый унитаз, полотенца, на полке лежит стопка аккуратно сложенной военной одежды.

"Если за время перехода от берегов Крыма до Очаково украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - отмечается в распространенном ЦОС ФСБ справочном материале.