КЧР с 2020 года удвоит количество квартир, выдаваемых детям-сиротам

22.11.19 12:51

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Финансирование программы обеспечения жильем детей-сирот в два раза увеличат в Карачаево-Черкесии по решению главы республики Рашида Темрезова.

"Во время недавнего общения с жителями КЧР в прямом эфире руководитель региона сообщил, что в этом вопросе наблюдается положительная динамика. В 2018-2019 годах увеличены в два раза денежные поступления из федерального и республиканского бюджетов на обеспечение жильем детей-сирот", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник пресс-службы главы КЧР.

В 2020 году также принято решение удвоить количество выделяемых квартир детям-сиротам. В частности, планируется ежегодно выделять сиротам около 60 квартир.