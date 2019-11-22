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22.11.19 12:51
КЧР с 2020 года удвоит количество квартир, выдаваемых детям-сиротам
"Во время недавнего общения с жителями КЧР в прямом эфире руководитель региона сообщил, что в этом вопросе наблюдается положительная динамика. В 2018-2019 годах увеличены в два раза денежные поступления из федерального и республиканского бюджетов на обеспечение жильем детей-сирот", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник пресс-службы главы КЧР.
В 2020 году также принято решение удвоить количество выделяемых квартир детям-сиротам. В частности, планируется ежегодно выделять сиротам около 60 квартир.
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