ЦБ РФ выпускает монеты к 75-летию победы в Великой Отечественной войне

29.11.19 12:53

Изображение из материалов с сайта ЦБ РФ

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Банк России 29 ноября выпускает в обращение памятные монеты серии, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Выпускаются золотая монета номиналом 50 рублей, две серебряные номиналом 3 и 25 рублей, а также монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей.

Монета номиналом 50 рублей содержит 7,78 грамма золота 999-й пробы, серебряные монеты изготовлены из сплава 925-й пробы, 3-рублевая содержит 31,1 грамма драгметалла, 25-рублевая - 155,5 грамма.

Тираж золотой монеты 1 тыс. штук, серебряной 3-рублевой - 3 тыс. штук, 25-рублевой - 1,5 тыс. штук.

На оборотной стороне золотой 50-рублевой монеты в верхней части расположено выполненное в технике лазерного матирования стилизованное изображение "Бессмертного полка", в нижней - рельефное изображение звезды с Вечным огнем и лавровой ветви.

На оборотной стороне серебряной 3-рублевой монеты в верхней части расположено выполненное в технике лазерного матирования стилизованное изображение "Бессмертного полка", в нижней - рельефные изображения ветерана в парадной офицерской форме, звезды с Вечным огнем, лавровой ветви и развевающейся георгиевской ленты.

На обороте монеты номиналом 25 рублей в верхней части также расположено выполненное в технике лазерного матирования стилизованное изображение "Бессмертного полка", в нижней - рельефное изображение военнослужащих на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения парадного строя подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. Верхняя и нижняя части монеты разделены рельефным изображением развевающейся георгиевской ленты.

Монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца, ее тираж - 5 млн штук. На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения числа "75", пятиконечной звезды и лавровой ветви; внизу - даты в две строки: "1941" и "1945".

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, отмечает ЦБ РФ.