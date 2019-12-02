"Новая волна" в 2020 году пройдет в Казани

02.12.19 17:21

© РИА Новости. Екатерина Лызлова

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Фестиваль "Новая волна" сменит сочинскую прописку и пройдет в Казани в августе будущего года, сообщает мэрия татарстанской столицы.

"Буквально 3 года назад при переходе "Новой волны" из Юрмалы в Сочи поступило предложение провести этот фестиваль в Казани. Теперь после стольких совместных проектов - Универсиады, чемпионата мира по водным видам спорта, чемпионата по рабочим профессиям - в год 100-летия ТАССР "Новая волна" в конце августа пройдет в Казани", - приводятся в сообщении слова продюсера фестиваля Игоря Крутого.

Реализация проекта находится на стадии разработки и переговоров. Ожидается, что в "Новой волне" в Казани примут участие порядка 1-1,3 тыс. человек со всей страны.

С 2002 года международный музыкальный фестиваль "Новая волна" ежегодно проводился в Юрмале. В июле 2014 года власти Латвии запретили въезд российским исполнителям Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову, которые должны были принимать участие в фестивале. Причиной запрета стало то, что артисты поддержали присоединение Крыма к РФ. В 2015 году Крутой заявил, что фестиваль не вернется в Латвию. После этого фестиваль проводился в Сочи.