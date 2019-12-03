Законопроект о зоне безопасности объектов ТЭК, в том числе в Крыму, внесен в Госдуму РФ

03.12.19 11:25

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который вводит в действующее законодательство понятие "зона безопасности объекта топливно-энергетического комплекса (ТЭК)".

Согласно внесенному законопроекту, зона безопасности будет устанавливаться вокруг объектов, перечень которых определит правительство. Основной параметр - объект ТЭК расположен в границах территории (акватории), на которой выявлена или существует угроза национальной безопасности. В зоне планируется обеспечить особый режим защиты от "актов незаконного вмешательства".

"В первую очередь это относится к объектам электросетевого энергомоста РФ - полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым, которые выделяются наличием в их структуре критических элементов, их линейностью и пролеганием подводной части в зоне Керченского пролива, регулируемой особыми, в том числе международными, правовыми отношениями", - говорится в пояснительной записке к документу.

В дальнейшем перечень отдельных объектов ТЭК, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности, особенности их защиты от актов незаконного вмешательства и порядок финансирования с учетом государственной необходимости может быть расширен, говорится в пояснительной записке.

В случае принятия законопроект вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.