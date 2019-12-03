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03.12.19 12:45
Наследие Олимпиады-2014 в Сочи будет служить людям минимум 100 лет
"Образование является наибольшей ценностью. Образование в РМОУ открывает большие возможности. Университет (за 10 лет - ИФ) дал образование 4 тыс. студентам со всего мира", - сказал почетный член МОК, председатель координационной комиссии МОК по подготовке XXII Олимпийских игр 2014 года в Сочи Жан-Клод Килли в РМОУ в Сочи во вторник.
По его словам, вуз может стать лидером в своей сфере.
"Мы (организаторы Игр 2014 года - ИФ) провели наилучшие олимпийские игры в истории. Наследие Олимпиады 2014 в Сочи будет служить людям долгое время, минимум 100 лет, а интеллектуальное наследие - знания, полученные в РМОУ, - будет служить людям еще больше", - подчеркнул Килли.
В свою очередь, член МОК , президент международной федерации хоккея на льду Рене Фазель отметил, что РМОУ - "это уникальная платформа для получения знаний об олимпизме и уникальное олимпийское наследие".
"Для меня это (Олимпиада 2014 года - ИФ) были самые лучшие игры за всю историю олимпийского движения. Это были мои лучшие игры", - подчеркнул Фазель.
По его словам, во время подготовки и проведения Олимпиады 2014 года "была проведена огромная и успешная работа".
Между тем, исполнительный директор МОК по проведению Олимпийских игр 2002-2014 годов Жильбер Фелли сказал, что "РМОУ лежит у него на сердце".
"В этом образовательном центре вкладывают необходимые знания для развития олимпийского движения в мире. Наше сотрудничество в международной сети усиливает и обогащает нашу работу", - подчеркнул Фелли.
В ходе торжественных юбилейных мероприятий состоялось открытие памятной капсулы с посланием будущим поколениям, которую символически заложили в основание первого камня университета 7 июня 2010 года.
РМОУ 2-4 декабря отмечает 10-летий юбилей. В мероприятии принимают участие коллеги из МОК, спортивных федераций, национальных олимпийских комитетов, образовательных и научных центров, а также выдающихся спортсменов, студентов и выпускников РМОУ.
В честь юбилея в РМОУ открывается интерактивный информационно-образовательный центр истории Олимпийских Игр и олимпийского движения "OVAL" - Olympic Virtual Athletic Land, также организована выставка, в которую вошли более 400 артефактов всех Олимпиад современности, начиная с Афин-1896 и заканчивая Пхенчханом-2018.
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