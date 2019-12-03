Суд закрыл на 45 дней детсад в Томске, где 24 ребенка подхватили инфекцию

03.12.19 14:52

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Томска принял решение о закрытии детского сада N65, где норовирусной инфекцией заразились 24 ребенка в возрасте до шести лет, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе суда.

"Постановлением судьи детский сад N65 признан виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде административного приостановления деятельности учреждения с 28 ноября на срок 45 суток", - сказала представитель суда.

По истечению срока детский сад должен устранить все указанные в материалах проверки нарушения, после чего специалисты Роспотребнадзора вновь проконтролируют состояние учреждения.

В свою очередь пресс-служба СУ СКР по Томской области сообщает, что следователи приступили к проведению проверки информации о заражении детей и приостановке работы сада.

Ранее сообщалось, что после обращения детей в медучреждения региональное управление Роспотребнадзора провело в дошкольном учреждении проверку и выявил ряд "многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства", которые и привели к вспышке инфекции.