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03.12.19 14:52
Суд закрыл на 45 дней детсад в Томске, где 24 ребенка подхватили инфекцию
"Постановлением судьи детский сад N65 признан виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде административного приостановления деятельности учреждения с 28 ноября на срок 45 суток", - сказала представитель суда.
По истечению срока детский сад должен устранить все указанные в материалах проверки нарушения, после чего специалисты Роспотребнадзора вновь проконтролируют состояние учреждения.
В свою очередь пресс-служба СУ СКР по Томской области сообщает, что следователи приступили к проведению проверки информации о заражении детей и приостановке работы сада.
Ранее сообщалось, что после обращения детей в медучреждения региональное управление Роспотребнадзора провело в дошкольном учреждении проверку и выявил ряд "многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства", которые и привели к вспышке инфекции.
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