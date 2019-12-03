Обвинение просит реальных сроков обвиняемым в изнасиловании дознавателя из Уфы

03.12.19 15:25

© РИА Новости. Вадим Брайдов

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Гособвинитель попросил приговорить к 9 и 8 годам лишения свободы обвиняемым по резонансному делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции Уфы, сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Поволжье" представитель надзорного ведомства.

"Галиев - 9 лет, Матвеев - 9, Яромчук - 8", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь адвокат обвиняемого Яромчука Наиль Багаутдинов уточнил, что речь идет о колонии общего режима. По его словам, адвокаты продолжают настаивать на оправдательном приговоре.

Багаутдинов сообщил, что последнее слово подсудимых суд выслушает 9 декабря, после чего станет известна дата оглашения приговора.

В совершении преступления подозреваются теперь уже бывшие начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.

Все трое были задержаны 31 октября 2018 года по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району.

В отношении них возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.131 (изнасилование), п."а" ч.2 ст.132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ.

По решению главы МВД по Башкирии полицейские были уволены за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.

Потерпевшая также уволена из полиции.

Как установила служебная проверка, в ночь на 30 октября, когда было совершено преступление, потерпевшая и еще одна девушка-дознаватель совместно с тремя руководителями подразделений республиканского МВД употребляли спиртные напитки в отделе полиции. Обе сотрудницы были уволены за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Все трое обвиняемых со 2 ноября 2018 года находились под арестом. Позже суд изменил им меру пресечения на домашний арест.

Суд по делу начался в июле.