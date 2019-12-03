Движение транспорта запустили над открытой в 2018 году пещерой в Крыму

03.12.19 16:28

Фото крымского управления компании "ВАД"

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Дорожники запустили рабочее движение транспорта над древней пещерой в Белогорском районе Крыма, найденной в ходе строительства трассы "Таврида" летом прошлого года, сообщил пресс-секретарь крымского управления АО "ВАД" (компания-подрядчик работ) Григорий Назаров журналистам во вторник.

"До сегодняшнего дня машины на этом участке ехали в объезд по холму. Резкий подъем по объездной дороге был непростым для большегрузов, поэтому было важно закончить работы до прихода ночных заморозков. Запуск транспорта по трассе над пещерой позволит существенно улучшить безопасность, избежать пробок, периодически возникающих на временной дороге перед поселком Зуя, и сократить время в пути", - объяснил Назаров значение перепуска движения на "Тавриду".

Карстовая пещера обнаружена в июне 2018 года при разборке участка старой дороги Феодосия - Белогорск - Симферополь. Ученые нашли там несколько тонн костей животных, живших до наступления ледникового периода: древних слонов, верблюдов, медведей, лошадей, псовых, носорогов и т.д. Объект превратят в ландшафтный парк.

Чтобы обеспечить безопасность движения, транспорт перенаправили на временную объездную дорогу. Над пещерой построили распределительную плиту, способную выдержать транспортные нагрузки и возможные геологические процессы. Она создана на фундаменте из 95 свай длиной от 27 до 40 метров. Длина плиты составила 130 метров, ширина - около 23 метров, толщина - один метр. Строительство искусственного сооружения завершили в конце октября этого года, в течение ноября дорожники закончили устройство дорожной одежды и уложили два слоя асфальтобетона.

"Как и на всей "Тавриде" от Керчи до Симферополя, движение транспорта над пещерой открыто в двухполосном исполнении, по полосе в каждом направлении", - отметил Назаров.

Как сообщалось, "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи на востоке полуострова до Севастополя. Стоимость семи участков проекта общей длиной 250,7 км оценивается в 149,3 млрд рублей. Они должны быть сданы в четырехполосном исполнении в декабре 2020 года.

АО "ВАД", созданное в 1994 году в Санкт-Петербурге и в январе 2017 года перерегистрированное в Вологде, выбрано единственным исполнителем работ по строительству трассы.

Движение по двум полосам "Тавриды" - на участке протяженностью 190 км от Симферополя в центральной части полуострова до Керчи - открылось в конце 2018 года.

Правительство России в сентябре 2018 года увеличило финансирование строительства "Тавриды" почти на 11,36 млрд рублей, на эти средства планируется спроектировать и возвести восьмой участок трассы протяженностью более 6 км. Он позволит увеличить пропускную способность автодорожной сети в Севастополе при выезде на магистраль. Кабмин в декабре 2018 года распорядился, что восьмой участок также будет строить "ВАД". По прогнозам Минэкономразвития России, его введут в 2021 году.

Трасса "Таврида", которая станет федеральной, создается за счет средств ФЦП развития республики Крым и Севастополя.