Дирекцию по сохранению заповедных территорий создадут в Крыму

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4 декабря. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в республике Крым "Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым", которая будет заниматься охраной заповедников.
Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
"Создать федеральное государственное бюджетное учреждение "Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым" и отнести его к ведению Минприроды России", - говорится в документе.
Основными целями "Заповедного Крыма" станет осуществление охраны государственных природных заповедников "Казантипский", "Опукский", "Ялтинский горно-лесной" и "Лебяжьи острова", а также государственных природных заказников федерального значения "Каркинитский" и "Малое филлофорное поле" в целях "сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов, организация и проведение научных исследований, осуществление государственного экологического мониторинга, экологическое просвещение и развитие познавательного туризма, а также содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей среды".
Глава правительства поручил Минприроды РФ утвердить состав и обеспечить государственную регистрацию дирекции.